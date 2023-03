Estas son las tablas salariales de las personas empleadas del hogar en 2023

En este año especialmente sensible en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentó el pasado febrero una subida del 8% con respecto a 2022, situándose en 14 pagas de 1.080 euros con carácter retroactivo al primer día de 2023. En el sector de la asistencia en el hogar, mayoritariamente femenino, también se ha efectuado un ajuste relativo al número de horas trabajadas por semana y sus respectivas retribuciones mínimas.

Este jueves 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Se trata de un sector en el que la contratación ‘en B’ es muy habitual. Si bien es lógico el establecimiento de un acuerdo inicial y revisable entre empleado y empleador, lo correcto y justo es ceñirse a las cifras oficiales de retribución, que en España son de al menos 8,45 euros la hora en este 2023. En esta cifra, si la contratación es a tiempo parcial, se incluyen los extras, y están contemplados tanto los descansos como las vacaciones.

El salario diario no podrá bajar de 33,33 euros, con un máximo de 4 horas trabajadas, con retribuciones mayores pactadas si se trabaja en domingos o festivos. Cuando el trabajo es a jornada completa debe recibir sus dos pagas extraordinarias suficientes para no bajar del umbral del SMI, sin que las retribuciones puedan condicionarse a recompensas no dinerarias. La persona empleadora debe garantizar a la empleada un recibo de salario que justifique el pago.

Tablas salariales de empleadas del hogar en 2023

Las tablas resultantes de las nuevas reglas del juego, desde una contratación muy puntual a una jornada laboral completa en tramos semanales, quedaría del siguiente modo: