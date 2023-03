Cómo ha cambiado el interior de los pisos de clase media: sin pasillos, espacios abiertos y sostenibles

Recuerdo cuando con siete años correteaba por los pasillos de mi casa, datada del año 1973. La serotonina que desprendía el simple hecho de ir de una punta a otra del hogar hace que tenga muy buenos recuerdos. Además, el corredor servía para distanciarse de algún familiar tras una riña, o para pasar momentos de terror al ir a buscar un vaso de agua en plena noche, como si de 'El resplandor’ se tratase. El piso de clase media en España ha sufrido una metamorfosis a merced del cambio en la estructura de las familias, de la necesidad de compartir espacios por la especulación y el precio de la vivienda, de la revolución tecnológica y de las redes sociales.

Ha llovido mucho desde lo que es considerado como las primeras viviendas. La evolución está clara: ahora, cuando hace frío uno se puede calentar a su antojo con estufas, bombas de calor o calefacción (cuidado con el medio ambiente); o enfriarse cuando el mercurio se dispara. Las edificaciones más recientes en el tiempo están aisladas térmicamente, pero antaño solo quedaba rezar por que el clima no entrara por las rendijas.

"Las viviendas con pasillo y habitaciones surgen con las clases altas. Había que separar cocina y zona de servicio de zonas nobles"

"Antiguamente, la vivienda se organizaba en torno al fuego de la cocina porque no estaban calefactadas. Había muy pocas cámaras", explica la arquitecta zaragozana Marta Peribáñez. Esto hacía de la cocina el epicentro de la vivienda, un lugar de refugio cuando acechaba el frío. Después, las casas con habitaciones y pasillos tienen su origen en el siglo XIX, los determinados 'apartamentos burgueses'. Gracias a estos elementos se distinguían las clases, las zonas nobles de las no tan nobles, explica Peribáñez.

El señor burgués no pisaba la cocina. Lo noble se encontraba en el salón. A día de hoy, tras el cambio de modelo hacia espacios más abiertos, el estilo de 'cocina americana' se ha apoderado del panorama y no se contempla un escenario en el que no haya una conversación en la zona de los fuegos.

Una casa rehabilitada en Zaragoza en la que se tiró el tabique para integrar la cocina y el salón. Paula Zarzuela

Jaime Quintana, del estudio zaragozano QS Arquitectos, explica que "dentro de la jerarquía de los espacios, existe la división básica de espacios servidos (habitaciones, comedor, estar) y espacios servidores (pasillos, cocina, baños, escaleras, etc.)". "Aunque hoy en día todo esto es matizable, el pasillo es quizás el más representativo de los espacios servidores: un elemento de distribución a diferentes estancias", añade. La única función del pasillo es llevarte de una estancia a otra, que resulta "poco eficiente".

Además, según relata Paula Zarzuela, interiorista con estudio en Zaragoza, la vivienda ha cambiado porque también lo ha hecho el modelo de familia. "Ahora se tienen menos hijos y se vive de otro modo", expresa. "Antes generalmente cocinaba un solo miembro de la familia en una cocina separada. Ahora se cocina timándote un vino o una cerveza y charlando, y todos intervienen", añade.

Zarzuela manifiesta, además, que ha habido una transformación en las paredes y el papel pintado. "Antes se entelaban las paredes, era un producto muy exclusivo, alto de precio y delicado. Ahora tenemos opciones de papeles pintados y revestimientos de todo tipo, desde los más sencillos y económicos a revestimientos acústicos (fonoabsorventes), para fachadas, para baños y cocinas (resistentes a cambios de temperatura y humedad)", declara esta zaragozana.

Una cocina integrada en el salón de una vivienda en el Casco Histórico de Zaragoza. QS Arquitectos

¿A qué se debe el fin de los pasillos? "Hoy en día es más un tema de funcionalidad. El pasillo forma parte de la superficie útil de una vivienda, sin embargo, "suele ser un espacio oscuro, sin un uso como tal, salvo el de circulación", detalla esta arquitecta zaragozana. Esto contrasta totalmente con el paradigma que se busca a día de hoy, posible con su eliminación: "espacios más amplios y luminosos y especialmente útiles", añade.

"El pasillo se elimina para colocar distribuidores más abiertos, e incluso fundirlos con la zona de día, aporta mayor aprovechamiento del suelo, versatilidad percepción de amplitud"

Para Jaime Quintana, un punto fundamental previo para entender el cambio es el incremento del precio del suelo. "A mediados del siglo pasado una vivienda media tenía una superficie inasumible en costes hoy en día, por lo que han aparecido recursos para que esta se perciba amplia, y el espacio se organice de modo más eficiente", explica.

Esto va de la mano con otro de los motivos de la muerte de los pasillos: la especulación, el alza en el precio por metro cuadrado -apunta Peribáñez- y la necesidad de compartir espacios. Todo el área que ocupan los corredores pueden ser metros cuadrados útiles donde colocar "distribuidores más abiertos, e incluso fundirlos con la zona de día, aporta mayor aprovechamiento del suelo, versatilidad percepción de amplitud", en palabras de Quintana.

Un ejemplo de espacio amplio en otra casa rehabilitada en Zaragoza por Paula Zarzuela. Paula Zarzuela

Espacios abiertos y razones sociales

La evolución de la cocina ha supuesto una parte "sustancial" de la moda de una vivienda amplia y luminosa. "Gracias a su modernización y sofisticación en acabados, la cocina ha pasado a tener entidad propia como elemento decorativo: mobiliario de la vivienda" asevera Quintana. No obstante, existen razones sociales, como su democratización. "La cocina no es ya el cuarto donde la mujer preparaba la comida para la familia, sino un lugar de encuentro y reunión", dice. De ahí, el gran atractivo de tirar las cuatro paredes que la conforman y hacer un espacio abierto.

La revolución tecnológica y el impulso al teletrabajo de los últimos años también han contribuido a esta evolución. La habitación es algo más que un lugar de descanso. "Las redes sociales, en especial Instagram y Pinterest, son en nuestra experiencia la primera fuente de documentación para quien quiere hacerse su vivienda", asegura Quintana. Es una manera de buscarle un estilo nuevo a una casa.

Un ejemplo de vivienda moderna, con espacios abiertos y sin pasillos, es el proyecto 'Casa paraguas' del estudio de arquitectura zaragozano QS Arquitectos, de Carla Stamm y Jaime Quintana. Dispone de una configuración octogonal, pero no por ello no tiene las funciones de un inmueble habitual. La casa está dividida en dos plantas en lo que todo parece un pasillo gigante con puertas que lo separan y muebles en medio. Nuevamente, el plano recoge un tipo de cocina abierta.

Bocetos de la casa paraguas del estudio QS Arquitectos. QS Arquitectos

En los años más recientes el cambio de modelo también ha estado marcado por la sostenibilidad. Gran parte de las promociones de obra nueva que está en construcción o que ha terminado recientemente en Aragón tienen un certificado energético A, lo que implica un menor gasto en la factura de la luz, además de un mejor aislamiento térmico y, en general, menos derroche. Esto era impensable hace décadas. No obstante, es una asignatura pendiente, ya que dos tercios del parque de edificios de la Comunidad fue construido antes de los 80. "No podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Llevamos más de medio siglo de retraso. Tenemos las herramientas para poder hacer una arquitectura sostenible y eficiente enérgicamente", opina Quintana.