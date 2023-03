La última tendencia en rehabilitación de casas en Zaragoza: protegerse del frío y del calor

Zaragoza es bien conocida por su cierzo. Ese que molesta en los días con más solera y también en los que más frío hace. Y cuando el mercurio baja, todos buscamos refugio en una casa. Pero muchas veces no es la opción más cálida. En la capital aragonesa, según el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (Coaatz), muchos de los edificios que se han construido "no están abrigados", es decir, no tienen aislamiento térmico, por lo que en el interior sigue haciendo una baja temperatura que termina siendo poco agradable.

Por ello, el aislamiento térmico de paredes es una de las tendencias que existen en la capital aragonesa en cuanto a rehabilitaciones de viviendas se refiere. Así lo asegura Lucio de la Cruz, gerente del Coaatz, que trabaja en la seguridad del edificio (que suelen ser actuaciones urgentes), en la accesibilidad y en la eficiencia energética de las construcciones.

"Aquí hay mucho problema de que en muchos edificios no hay aislamiento térmico. Tenemos mucha transferencia de calor. Además, Zaragoza tiene un clima muy malo", explica Lucio de la Cruz. Por eso, cuando estamos dentro de un edificio, no sentimos la temperatura que hay en el termómetro, sino la radiación de las paredes. "Si en invierno nos está radiando la pared a ocho grados, la parte de dentro, tenemos un frío tremendo. Si pones un aislamiento, esa pared ya te radia a 14, 15 grados, por lo que el salto es grande y puedes bajar el termostato", añade.

De ahí la importancia de tener un correcto aislamiento térmico en todo el edificio o en la vivienda. Favorece el ahorro energético y una casa más sostenible. Una vez "abrigado" correctamente, el propietario puede optar por instalar renovables para poder producir parte de la energía que gasta y ser lo más eficiente posible. Según Coatz, existen tres formas de aislamiento tendenciosas y que podrán conocerse en la II Feria de rehabilitación y de vivienda 'Re-habita', los próximos 11 y 12 de mayo.

Sistema de aislamiento térmico exterior (SATE)

Un ejemplo del sistema de aislamiento térmico exterior (SATE). Ecospai.com

El 80% de las rehabilitaciones que se hacen en edificios para conseguir un buen aislamiento térmico es el SATE. Consiste en colocar material aislante por la parte exterior de las fachadas del edificio, protegiendo y mejorando sus propiedades aislantes, ya sea para calor o frío. Es el más común de ellos, debido a su efectividad y simpleza.

La fachada ventilada

Sistema de aislamiento térmico de fachada ventilada. H. A.

La técnica de la fachada ventilada es otra de las opciones por las que se decantan los zaragozanos, según el gerente de Coaatz. Con un poco más de dinero que con el Sate, "pones el aislamiento, dejas un huequito y pones unas piedras que son generalmente de mármol, de granito... Son rehabilitaciones más bonitas", asegura. Además, se genera el 'efecto chimenea', ya que debido al calentamiento del aire del espacio intermedio con respecto a la temperatura ambiente, se genera una ventilación continua en la cámara.

Inyectar un aislante a la cámara

Aislamiento térmico por inyección. H. A.

La tercera opción por la que se opta en los edificios de Zaragoza y que se trata de una tecnología incipiente es la de inyectar aislante en la cámara que está situada entre el ladrillo interior y el exterior del edificio. Uno de los materiales que se utilizan para esta técnica es el poliuretano, que tiene una conductividad térmica 8 veces menor que la cámara de aire, lo que reduce notablemente las pérdidas de energía por transmisión a través del cerramiento. Además, elimina las infiltraciones de aire exterior y mejora el comportamiento térmico y el confort.

Edificios más sostenibles en Aragón

La gran tendencia en la construcción desde hace años son los edificios sostenibles. La Comisión de Energía del Parlamento Europeo aprobó recientemente la nueva Directiva europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que afectará a todos los países de la UE y, por consecuencia, a Aragón.

El nuevo reglamento recoge que ya no podrá haber edificios que tengan el sello medioambiental F ni G, y deberán ser renovados, mínimo, hasta la E. Se contemplan sanciones para quienes no sigan estas indicaciones y renueven sus viviendas según las letras exigidas.

Respecto a esto, Lucio de la Cruz incide en que, en Aragón, hasta el 50% de los edificios tienen estas nomenclaturas, por lo que, de aquí a 10 años, la tendencia será de edificios con mejores sellos medioambientales.