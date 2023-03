Las nuevas tendencias en decoración tras la pandemia: más naturaleza y colores cálidos

La pandemia lo cambió todo. Nuevos hábitos, cambios en la forma de vida, teletrabajo, etcétera. Todos los sectores se transformaron. El confinamiento hizo que las personas se percataran de que, para vivir bien, en armonía, era necesario tener una casa bien decorada, donde sentirse a gusto. La covid disparó las peticiones de reformas de interiores en Aragón, con especial atención a las cocinas -todos nos creímos 'chefs' por primera vez- y a los despachos. Además, se quedaron atrás las viviendas minimalistas, donde primaba el color blanco, para dar paso a colores más cálidos y más naturaleza.

"A raíz de la pandemia, los que no vivían en un espacio confortable se dieron cuenta entonces de que querían cambiarlo. La gente se ha dado cuenta de la importancia de la cocina, porque ya no se podía salir a comer. He notado un 'boom' en esto, además de que tu vivienda fuera un espacio acogedor", explica Paula Zarzuela, interiorista con un estudio en Zaragoza. Lo mismo pasó con el teletrabajo, ya que ahora "todo el mundo quiere tener un despacho en casa".

Se hace un guiño a la naturaleza, con madera, piedra, mucha planta y pampa, tonos oscuros...

En lo que viene siendo la decoración de la casa, antes se tenía tendencia a colores blancos, al estilo nórdico... "Ahora, nos vamos más a la calidez, colores tostados, tejidos naturales...", indica Zarzuela. Se hace un guiño a la naturaleza, con madera, piedra, mucha planta y pampa, tonos oscuros, etcétera. La naturaleza está firmemente representada en el interior de las viviendas. "No sé si se debe a que desde hace años somos conscientes de que hay que cuidar del planeta y estamos pendientes de la naturaleza, o simplemente es una tendencia más", desarrolla esta interiorista zaragozana. No obstante, dice que es "bastante probable que se quede". El hecho de utilizar telas naturales ha ocurrido "desde siempre", aunque su firma trata de impulsarlo en casi todas las reformas, ya que da muy buen resultado y el acabado es muy acogedor y calmado.

Paula Zarzuela cree que ahora "hay muchísimo papel pintado y revestimientos de todo tipo". Ya sea con motivos vegetales, la tendencia en los últimos años, o con otros detalles más sutiles. Se pide, sobre todo, formas orgánicas y maderas en bruto. Más irregular, pero que viene siendo lo que te puedes encontrar en la propia naturaleza.

"A mí ahora me vienen muchos clientes que hace años se hicieron la casa toda blanca y ahora me dicen que está todo vacío", dice Zarzuela. Con estos colores, da la sensación de ser algo inerte, sin personalidad. "Cada uno quiere que su hogar sea suyo y que tenga identidad", añade.

En cuanto a elementos de decoración, el 'boom' también viene de la mano de elementos que representan la naturaleza, como son el ratán, la rafia -un hilo de fibra natural, proveniente de una especie de palma de África-, o las pampas. En definitiva, son redecoraciones hechas para que las viviendas transmitan paz.

Otro de los grandes cambios a raíz de la pandemia, según comenta esta interiorista, además del aumento en reformas de cocinas o despachos, son las habitaciones infantiles. Lo vivido a raíz de la covid ha propiciado que los ciudadanos quisieran construir o reformar los cuartos de los más pequeños, teniendo en cuenta todos los elementos mencionados anteriormente, con las paredes decoradas con hojas, figuras de animales, mesitas de noche de madera, lámparas colgantes de este mismo material, etcétera.

Los espacios profesionales como las cafeterías también empiezan a adoptar este tipo de diseños. Paula Zarzuela

¿Se practica el feng shui en Aragón?

El feng shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de este una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Esta tendencia todavía no ha llegado a occidente, aunque está consolidada casi de manera involuntaria en España y, por consecuencia, en Aragón.

"Está adaptado a occidente, pero sin ser el mismo feng shui. Digamos que la gente no se lo cree del todo, pero lo practica por si acaso", detalla Paula Zarzuela. Cómo orientar la cama, cómo colocar los espejos... No es una tendencia muy arraigada, pero está en el subconsciente de los aragoneses, porque nadie quiere dormir en una cama cruzada en mitad de la habitación. "Poner un espejo justo orientado hacia la puerta de tu casa, aunque tú no conozcas lo que es el feng shui, ya no te cuadra", relata. Esto, por ejemplo, significa que la energía choca. Al igual que tener un espejo frente a la cama que te refleje durmiendo, porque la energía no te permite descansar.

El Wabi-sabi

Otro término asiático propio del interiorismo es el wabi-sabi, que describe un tipo de visión estética basada en la belleza de la imperfección. "Esta tendencia también está de moda. Como ponerte una butaca de cuero y que el cuero se envejezca, se agriete y sea bello. Yo defiendo mucho eso", manifiesta esta diseñadora. Esto abraza lo natural, lo más aclamado ahora por la gente que quiere reformar sus casas.