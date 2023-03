Las segundas residencias en los Pirineos, en auge: ¿cómo son y cuánto cuestan?

La pandemia supuso un cambio de paradigma en la búsqueda de las segundas residencias. La opción favorita de los aragoneses ha sido, desde siempre, la Costa Dorada, con Salou como referencia. Pero, después de los últimos años, las inmobiliarias han detectado un auge en el Pirineo de gente que acude a hacerse con una segunda vivienda, sobre todo, en pequeños pueblos no tan conocidos como Jaca, Aínsa, Benasque y otras localidades más comunes.

Es cuestión de gustos. El eterno debate de playa y montaña. El encanto de los Pirineos aragoneses atrae a cualquiera y, después de la covid-19, la gente busca paz y alejarse de las multitudes. Además, los terrenos de estas zonas permiten disfrutar de casas con jardines o fincas, uno de los aspectos más aclamados por aquellos que eligen la montaña como segunda residencia.

Así lo expresan las inmobiliarias de la zona de los Pirineos, una zona de gran afluencia turística gracias a sus espectaculares parajes y a las diversas actividades que ofrece. No solo los propios aragoneses -sobre todo, los zaragozanos- eligen las montañas como otra opción para vivir o descansar. Abundan los vascos, navarros, madrileños y valencianos, baleares (que llegan para invertir) e incluso extranjeros, que también quieren su pedacito de Pirineo.

¿Cómo son las casas de los Pirineos?

"Ha habido un auge importante. Los últimos dos años, en 2021 y 2022, ha habido un incremento notable de búsqueda de viviendas en el Pirineo", detalla Yolanda Cebollero, responsable de la oficina de Jaca de la inmobiliaria Pirineos Casa. Antes, los aragoneses que buscaban un segundo hogar en esta zona se centraban en localidades más grandes como Jaca, Biescas, Benasque, Aínsa... "Ahora, la tendencia es elegir pueblecitos pequeños del Pirineo que antes no suscitaban demasiado interés", expresa esta especialista.

El interior de la vivienda en Badaguás, Jaca. Pirineos Casa

"La demanda ha sido, principalmente, de apartamentos con terraza, casitas con jardín... Se andaba buscando un espacio exterior, algo para salir de las ciudades y de las casas de siempre", detalla Cebollero. Un ejemplo perfecto se encuentra en una de las viviendas que tiene la inmobiliaria en Badaguás, una pequeña localidad de Jaca. En unos 83 metros cuadrados, el inmueble dispone de dos habitaciones y dos baños. Lo más llamativo es el jardín, de 71 m2 lleno de luz, y gracias a su orientación sur lo convierte en el "sitio perfecto" para disfrutar de una comida con amigos, una tarde de juegos para los más pequeños y una noche mirando las estrellas.

Lo más buscado: casas con jardín o terraza en pequeños pueblos del valle de los Pirineos

El jardín de una vivienda en el Pirineo, de 71 metros cuadrados. Pirineos Casa

Además, la cocina es independiente y tiene una zona de almacenaje y otra para desayunar o cenar de forma informal. Las habitaciones son espacios amplios. La principal es tipo 'suite' con baño completo con bañera y da a la zona de jardín. La otra habitación da a una zona tranquila y tiene un baño completo con bañera.

Bryan Rufas, gerente de la inmobiliaria Bienes raíces, comenzó su negocio en plena irrupción de la pandemia. No obstante, confiesa que la covid le ha ayudado a vender este tipo de viviendas en el Pirineo. "Antes lo buscaba otro estilo de gente, ahora el abanico se ha abierto mucho más. Toda clase de personas quieren un pedacito de Pirineo, porque la pandemia nos ha dejado bastante tocados, nadie quiere estar en aglomeraciones", expresa este experto. Todos buscamos volver a casa para estar con la familia, disfrutar del jardín o hacer vida en la puerta de la casa del pueblo.

Un inmueble a la venta en Aragüás del Solano, una localidad a 15 minutos de Jaca. Inmobiliaria Bienes raíces

Los clientes buscan la paz en la montaña: "La pandemia nos ha dejado bastante tocados, nadie quiere estar en aglomeraciones"

Rufas también ha detectado que cada vez más gente se inclina por comprar inmuebles en villas no tan comunes de la zona pirenaica. "Acabo de vender viviendas en Aragüés, Santa Engracia, una finca en Bailo... Hay mucho interés en pedanías pertenecientes a Jaca que eran grandes desconocidas porque sus valles no tienen actividades como el esquí. Pero la gente prefiere conducir un poco más y tener más paz", relata el gerente de la inmobiliaria.

No obstante, no todo es color de rosa. "El hándicap de estas casas es que muchas de ellas no están en condiciones y hay que meter mucho dinero para rehabilitarlas, además de las normativas de los ayuntamientos", precisa Rufas. Depende, también, del tipo de inmueble que se busque. Además, hay mucha más demanda que oferta, especialmente en estas zonas no tan comunes.

El interior de la vivienda a la venta en Aragüás del Solano. Inmobiliaria Bienes raíces

A la inmobiliaria Bienes raíces, además de clientes nacionales, también han acudido extranjeros en busca de un hogar en el Pirineo. "Han venido austriacos, ingleses, alemanes... Les gusta mucho la naturaleza, las aves...", expresa.

¿Cuánto cuesta una casa en el Pirineo?

Las dudas asaltan a los más interesados al tener la idea de comprar una segunda residencia en el Pirineo. ¿Por qué allí? Y, sobre todo, ¿cuánto cuestan?

El precio varía mucho en función de las preferencias del cliente. Hay multitud de viviendas. Reformadas, amuebladas, sin amueblar, con jardín, sin terraza, con una pequeña finca, de dos pisos... "Lo que más suele pedir la gente es una vivienda con dos habitaciones, que pueden rondar entre los 120.000 y los 170.000 euros de precio", detalla Cebollero. Rufas, además, precisa que un inmueble sin rehabilitar podría encontrarse entre los 70.000 y los 100.000 euros, pero uno en condiciones de ser habitable pasaría al rango de los 150.000-200.000 euros.

En el Pirineo, el coste medio por metro cuadrado se sitúa en 1.544 euros, frente a los 2.203 euros de Salou.

¿Es mejor una casa en la montaña o en la Costa Dorada?

Dado el auge y las posibilidades de vivienda que hay en el Pirineo, ¿qué es mejor, una casa en la montaña o en la famosa Costa Dorada? La respuesta ya depende de cada uno y de sus preferencias. Actualmente, según el portal Idealista.es, hay 1.647 casas a la venta en el Pirineo aragonés, frente a las 1.745 viviendas en Salou.

El mapa de las viviendas a la venta en la zona de los Pirineos. Idealista.es

Los precios varían de sobremanera. En el Pirineo, el coste medio por metro cuadrado se sitúa en 1.544 euros, frente a los 2.203 euros de Salou. De obra nueva, hay hasta 56 inmuebles en la montaña, mientras que en la localidad tarraconense son 33.

El mapa de las viviendas a la venta en la zona de Salou. Idealista.es

La gran diferencia se encuentra en los hogares a la venta disponibles para reformar. Mientras que en el Pirineo hay 264 casas del total para ser rehabilitadas, en Salou tan solo se ofertan 88.