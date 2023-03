Alquézar se corona en Arabia Saudí como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo

Alquézar es desde este domingo uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo. Ha recibido ese título en el Al-Ula de Arabia Saudita bajo la aclamación de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Mariano Altemir, alcalde de la localidad, ha sido el único representante aragonés y el tercero de España junto a Gudalajara (Extremadura) y Rupit (Cataluña).

El alcalde ha mostrado su gran satisfacción por recibir el reconocimiento internacional y ha recordado el trabajo realizado durante décadas por convertir a esta población del corazón de la Sierra de Guara en un referente internacional del turismo de naturaleza, aventura y patrimonio.

“Ha sido un placer, muy emocionante. Después de 32 años de trabajo como alcalde el mejor colofón que puede haber es este, ser reconocidos a nivel internacional. Me acuerdo de aquella gente que se tuvieron que marchar porque pensaban que no había futuro y de los que se quedaron porque pensaban que sí que había futuro en Alquézar. Esto ha sido un trabajo de muchos años y sin él no hubiéramos tenido ningún reconocimiento nacional ni internacional. Es un reconocimiento para toda la población de Alquézar, el Somontano y para Aragón”, ha afirmado con emoción. La delegación de la Comarca de Somontano desplazada al reino saudí ha estado encabezada por Altemir y la técnico de Turismo, Sandra Navarro.

Mariano Altemir, alcalde de Alquézar, recogiendo el premio en Arabia Saudí. Comarca de Somontano

Fue la Comarca de Somontano de Barbastro la que presentó ante Turismo de Aragón la candidatura de Alquézar. En este sentido, su presidente comarcal, Daniel Gracia, aseguraba que el galardón supone “un reconocimiento muy merecido, que les sitúa como uno de los municipios turísticos de referencia mundial”.

Gracia ha recalcado que además de la belleza de su casco histórico, el pueblo “ha basado su desarrollo turístico en valores relacionados con la sostenibilidad del destino, el cuidado de la arquitectura tradicional y el medio ambiente. Todo ello ha merecido que hoy recoja el premio como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo”.

Por su parte la vicepresidenta de la Comarca y responsable del área de Turismo, María Morera, ha calificado la recepción hoy de este premio como “un hito importante para todo el destino turístico Guara Somontano porque marca una diferencia con respecto a otros. Nos da un marchamo de calidad y reconoce que nuestros pueblos como destinos de turismo rural por sus recursos naturales y culturales acreditados y que saben preservar los productos propios y poseen un estilo muy definido de turismo”.

Morera ha calificado al turismo como “un motor de desarrollo de la economía de los pueblos y puede ayudar al mantenimiento de tradiciones locales y la preservación de los valores culturales”.