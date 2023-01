Aragón salva la tramitación ambiental de sus renovables y ya ha autorizado 554 parques

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha logrado salvar la tramitación ambiental de todos los proyectos de renovables cuyo plazo vencía ayer y, en lo que va de legislatura, ya ha autorizado 554 parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Esto implica que el 82,4% de todos los proyectos presentados para su implantación en la Comunidad han superado la declaración de impacto ambiental (DIA), aunque a todos se han impuesto condicionantes.

El personal del Inaga ha llegado a estudiar 672 proyectos eólicos y fotovoltaicos desde mediados de 2019, cuya autorización administrativa depende de la DGA y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El reparto se rige por la potencia de los parques y del ámbito de actuación, ya que de los inferiores a 50 megavatios se encarga la DGA y el Miteco asume tanto los que superan esa barrera como los que afectan a dos autonomías.

El cronograma fijado por decreto por la ministra Teresa Ribera obligaba a todos los proyectos que obtuvieron el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica antes de mediados de 2020 a superar ayer el trámite ambiental.

El propio sector energético reconocía que el Gobierno de Aragón era una de lo de los más diligentes en las autorizaciones, por lo que se daba casi por hecho que llegaría en tiempo y forma. En total, se han evaluado 672 expedientes que suman 31.000 megavatios, cinco veces más de la potencia con la que cuentan todas las instalaciones en funcionamiento al cierre del año pasado. Los proyectos de tramitación autonómica equivalen a 12.000 megavatios.

Para lograr llegar a tiempo, el Inaga constituyó un equipo específico en junio del año pasado y, según apuntaron fuentes oficiales, desarrollaron un "modelo más eficiente". Los números lo corroboran, dado que en los últimos siete meses han supervisado 430 de los 532 proyectos solares que se han tramitado en toda la legislatura, así como 124 de los 140 eólicos. Es decir, el 81,8% del total.

"Ha permitido garantizar la seguridad jurídica en todo el proceso y mantener el trámite de audiencia en la aprobación de los expedientes"

El grupo de trabajo lo han constituido cinco personas (dos de ellas asignadas desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para apoyar la gestión) y se ha contado con el respaldo de cinco empresas. "Ha permitido garantizar la seguridad jurídica en todo el proceso y mantener el trámite de audiencia en la aprobación de los expedientes", añadieron.

Donde estaba el verdadero atasco administrativo era en el Miteco. Los promotores pusieron en tela de juicio que se pudiera llegar, aunque finalmente lo ha logrado contra todo pronóstico. En su caso, ha evaluado 201 proyectos en el conjunto del país, de los cuales 192 proyectos se han resuelto con DIA -170 favorables y otros 22, desfavorables-. Mientras, ocho expedientes se han archivado y otro se cerró por desestimiento del promotor.

En octubre, había 26 parques eólicos y fotovoltaicos de Forestalia y Capital Energy pendientes de la declaración de impacto ambiental, los únicos que estaban en riesgo en el Ministerio de no llegar al plazo fijado. No obstante, la compañía aragonesa logró hace un mes el aval ambiental para 20 de sus 26 proyectos previstos en el sureste de Teruel, mientras los dos que planteaba la compañía madrileña no superaron la declaración de impacto.

Olona: El objetivo del Inaga no es que Aragón ser una potencia energética, sino garantizar el rigor y la agilidad que en otros ámbitos no hemos conseguido todavía"

"Rigor y agilidad"

Pese a la urgencia y rapidez en la resolución de los expedientes, el consejero aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, indicó a HERALDO que las declaraciones favorables no suponen "un papel en blanco", ya que se imponen condicionantes para el desarrollo de las instalaciones. "El objetivo del Inaga no es que Aragón ser una potencia energética, sino garantizar el rigor y la agilidad que en otros ámbitos no hemos conseguido todavía", aseveró, sin dejar de reconocer que una de las apuestas del cuatripartito es el desarrollo de las renovables.

Olona apuntó que el nivel de calidad de los proyectos tramitados es "muy alta" y los promotores han trabajado en ajustarlos a los requerimientos. "Puedo garantizar el rigor, se trata de un procedimiento administrativo que no depende de los políticos", añadió.

Si en la actualidad hay algo más de 2.000 parques con 6.079 megavatios en servicio, las solicitudes alcanzan más de la mitad de la potencia adicional que se quiere alcanzar en todo el país con el Plan Nacional Energía y Clima en 2030.