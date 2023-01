Funcionarios de la Seguridad Social: "La gente en cuanto puede se marcha porque la carga de trabajo es terrible"

Los funcionarios de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) vienen quejándose de la sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace años, agravada tras la pandemia de covid-19. Las medidas de ayuda para paliar la crisis económica tras la sanitaria, como la creación del ingreso mínimo vital (IMV), han supuesto un aluvión de expedientes, que se han sumado a la tramitación del resto de prestaciones desde pensiones de jubilación a bajas laborales. Todo ello con la carencia de personal que se viene reconociendo desde la propia Administración. Para los usuarios se traduce en dificultades para conseguir cita previa, necesaria para acudir a hacer sus gestiones, y retrasos en el cobro de prestaciones. Los empleados públicos protestan porque aseguran que no dan abasto y piden más plantilla. Este viernes está convocada una concentración nacional en Sevilla.

"No pedimos dinero ni ventajas, sino personal. En cinco años se jubila el 35% de la plantilla y la gente en cuanto tiene la oportunidad de irse coge y se marcha porque la carga de trabajo es terrible", cuenta Ricardo Alegre, portavoz del sindicato CSIF en las movilizaciones nacionales que se vienen celebrando desde que en octubre se levantaran de la mesa de negociación con el Gobierno. El problema viene de largo. Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lo achacan a la pérdida de plantilla y la falta de reposición de efectivos de la crisis económica anterior, con las medidas de austeridad de gobiernos del PP.

El problema se viene arrastrando desde hace décadas, coincide el sindicalista de CSIF. "Desde los años 90 no nos meten gente. La media de edad es de 59 años, lo que da idea de cuántos años hace que no entra gente joven", explica. Son muchas más las personas que se retiran que las nuevas que consiguen plaza en este organismo público. "Se jubilan al año más de 2.000 personas. Somos promociones muy grandes que entramos a finales de los años ochenta y todos tenemos una edad", añade. De ahí que los sindicatos mantengan que con las medidas que se han venido aplicando para paliar este déficit como la contratación de interinos "no se cubre todo, solo es un parche". Entienden que lleva su tiempo cubrir la falta de efectivos y piden más oferta específica para el organismo.

Refuerzo con interinos

Desde el Ministerio insisten en que se están poniendo medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos, como los más de 1.615 interinos que está previsto que entren a trabajar este año, pero reconocen que el organismo arrastra una falta de personal que lleva su tiempo reemplazar. "No se llega a cubrir toda la demanda informativa por la situación de la plantilla de la Seguridad Social: se redujo en un 20% en una década", indican.

"Son de nuevo ingreso, no tienen experiencia absoluta en gestión específica de seguridad social", señala Lola Panero, portavoz de CC. OO., para recalcar que con temporales no basta.

Como en el resto de la Administración, la vía que se potencia para reducir esperas es internet, con el aumento de la gestión de trámites de forma virtual. "Piensan que se soluciona todo con mucha informática", lamenta Alegre, para añadir que personas como las vulnerables, que son las que solicitan el ingreso mínimo, no tienen recursos, "¿cómo les vamos a pedir un correo o que tenga internet?", se pregunta. Panero coincide en la falta de medios o conocimientos de algunas personas para manejarse con la tecnología.

Desde el Ministerio recuerdan el esfuerzo en poner otros medios para facilitar el acceso a la administración como videollamadas, asistentes virtuales o la posibilidad de hacer gestiones por internet sin certificado digital. Afirman que se atiende también sin cita previa en casos "urgentes".

Expedientes de Zaragoza que se resuelven en otras ciudades

Otras medidas que ha tomado el ministerio es la "deslocalización de expedientes", para repartir cargas de trabajo entre oficinas de distintas ciudades. Esto hace que en la práctica un usuario pueda presentar una solicitud de prestación en Zaragoza, pero la estén resolviendo funcionarios de otra ciudad española. Con ello, la Administración busca que oficinas con menos trabajo resuelvan casos de las más sobrecargadas. En la práctica, Panero ve algunos problemas. "Es una medida interesante siempre que haya plantilla suficiente en esa oficina, que no se deslocalice a una con poco personal, y si se logra la unificación de criterios entre provincias", apunta.

