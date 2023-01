Llama a la Policía por no lograr cita previa en la Seguridad Social: "Llevo más de tres meses intentándolo"

La indignación de las personas que no pueden conseguir cita previa en la Seguridad Social por el atasco en la tramitación de expedientes que vienen denunciando los propios funcionarios está subiendo de tono hasta llevar a un zaragozano este miércoles a llamar a la Policía Nacional para denunciar la situación.

Amadeo Escolán, abogado zaragozano, ha pasado meses intentando coger hora para tramitar su jubilación, sin lograrlo y sintiéndose "estafado" por las innumerables llamadas que ha tenido que hacer en este tiempo sin éxito a distintos números de teléfono. Había probado también por internet y a distintas horas.

"Llevo más de tres meses para intentar coger cita, llamando a teléfonos que me dicen que son gratuitos y que luego son de pago. Esto es una estafa", denunciaba a las puertas de la oficina de la Seguridad Social en la calle Costa de Zaragoza y ese era el argumento que explicaba a la pareja de agentes que acudieron a su llamada. Estos hablaron con el guardia de seguridad de la entrada y los funcionarios del interior, cuatro en ese momento. Le han explicado a la salida que se trataba de un problema de funcionamiento de la Administración, pero no de la comisión de un delito que se pudiera denunciar. En la oficina le han entregado una hoja para presentar una queja.

Escolán, miembro del partido político FIA (Federación de los Independientes de Aragón) ha seguido insistiendo en que los teléfonos a los que se llama son de pago cuando dicen que son gratuitos y que "al contribuyente se le está engañando en un servicio público".

Amadeo Escolán, abogado zaragozano y miembro de FIA. HA

La llegada del vehículo policial ha provocado revuelo a la entrada de la oficina, donde como en otras, la persona encargada de la seguridad es la que se ocupa de dejar pasar solo a quien tiene cita y de informar sobre cómo conseguirla. Al igual que el denunciante, otras personas acudían sin cita ante la desesperación de no conseguirla tras días de llamadas o de entrar en internet, quienes se manejaban con las tecnologías porque otros no tenían acceso a ellas.

"Este mes no me han pagado el ingreso mínimo porque no he podido entregar un papel de cambio de domicilio", ha contado, con preocupación Marbeli, que no sabía si sería por un retraso o por el documento que le resultaba imposible presentar sin cita. "Para pedir el ingreso mínimo ya me tuve que ir a Tarazona porque fue donde me dieron cita", se ha quejado. Llevaba 15 días intentando pedir cita. Le remitían a la aplicación móvil de la Seguridad Social, pero antes de descargarla, otro usuario que esperaba en la puerta una solución para coger cita le avisaba de que también era complicado por esa vía.

Las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de la cita previa se vienen sucediendo en lo últimos años, sobre todo, tras la generalización del uso de cita previa después de la pandemia de covid. Los propios funcionarios tienen convocadas movilizaciones a nivel nacional para pedir que se contrate más personal y mejorar la atención del servicio tras la sobrecarga por el aumento de ayudas como el ingreso mínimo vital o el aumento de jubilaciones el mes pasado para aprovechar la subida de las prestaciones. La próxima protesta tendrá lugar este viernes en Sevilla.