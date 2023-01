Atasco en la Seguridad Social de Zaragoza: retrasos para conseguir cita previa y tramitar pensiones

Los usuarios que tienen que cumplir con algún trámite con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) siguen considerando a veces 'misión imposible' conseguir cita previa para ser atendidos, el paso obligatorio desde que estalló la pandemia de covid y que ha venido para quedarse en muchos organismos de la Administración. Cada mañana continúan presentándose algunas personas en busca de un número, pese al frío de esta semana, hartos de no conseguirlo por teléfono o internet. Entre ellos, personas que necesitan pedir una baja laboral, de maternidad o paternidad, pensión o solicitar el ingreso mínimo vital (IMV). Los propios funcionarios vienen denunciando la situación y mantienen el calendario nacional de movilizaciones para pedir más personal.

"Llamas por teléfono y no te atienden y en internet nunca tienes cita", contaba esta semana Ismael Escuer, a las puertas de la oficina de la calle doctor Cerrada, que lleva intentando entregar el último papel para poder cobrar su baja paternal "desde que nació mi hija el 30 de diciembre". Tiene pensado pedir ocho semanas de prestación ahora y el resto más adelante. "Si no entrego todos los papeles no voy a cobrar este mes. Espero que no haya plazo, si no igual se ha pasado", decía, preocupado. "He hecho todo por internet, pero el último papel que tengo que hacer no me deja adjuntarlo y no hay manera de coger cita", lamentaba este martes a las puertas de una de las oficinas del INSS en el centro de Zaragoza, la que le corresponde por vivir en Villanueva de Gállego. Y aseguraba que lo había intentado muchas veces. "Yo he probado de madrugada, por la mañana, por la tarde e imposible", ha contado.

Había optado por presentarse a probar suerte. "Te toca venir aquí y perder toda la mañana", decía, pero al menos había conseguido número. Era media mañana y esperaba que le diera tiempo a ser atendido porque la sala de espera estaba llena. A ella solo pueden acceder quienes han conseguido cita. Horas después salía con los trámites hechos. "Por lo menos después de una larga espera he conseguido entregar el papel que me faltaba y me atendieron muy bien", explicaba, sin saber ahora cuánto tiempo tardarían en tramitarle su expediente y cobrar.

Protestas por el "imparable deterioro del servicio público"

El colectivo de funcionarios del INSS lleva desde noviembre convocando movilizaciones en distintas ciudades para denunciar la falta de personal que arrastra el organismo público en las últimas décadas. "No estamos pidiendo un aumento de retribución, estamos pidiendo gente", han destacado fuentes del sindicato CSIF en la capital aragonesa.

El colectivo afirma que a la sobrecarga que arrastraban desde hace años, agravada desde el inicio de la pandemia de covid-19, se viene registrando ahora un pico de trabajo por la tramitación del ingreso mínimo vital y el 'boom' de expedientes de jubilación el pasado mes de diciembre. "Mucha gente se ha jubilado anticipadamente para coger la subida del 8,5% en enero", ha confesado. Esto ha supuesto más trabajo atrasado.

Desde CSIF cifran el retraso medio en Zaragoza, para cualquier tipo de expediente, en cuatro meses y en 21 días el tiempo que tiene que esperar un usuario desde que consigue cita previa hasta que le atienden. Sin embargo, dese el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aseguran que los tiempos de resolución en la capital aragonesa son muy inferiores y que dependen del tipo de prestación. Así, una pensión de jubilación se resuelve en 21,15 días, la de muerte y supervivencia en 21,68 días y una incapacidad permanente, que requiere más exámenes, en 82,91 días.

Junto al citado sindicato, las protestas nacionales están convocadas por UGT, CC. OO. y otras organizaciones. Se han celebrado concentraciones entre noviembre y diciembre en Madrid, Valencia y Barcelona. Este viernes la protesta se traslada a Sevilla. Los convocantes denuncian la "desastrosa gestión" de los recursos humanos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y el "imparable deterioro del servicio público".

Rosa María Ruiz-Olalla y Lourdes Garrido, delante de una oficina de la Seguridad Social de Zaragoza. HA

De la falta de funcionarios se quejaban también algunas usuarias zaragozanas. "Falta mucho personal. Nos han dicho que se está jubilando la gente y no contratan nuevos", contaban Rosa María Ruiz-Olalla y Lourdes Garrido, a la salida de la oficina zaragozana, sin haber conseguido que las atendieran. La primera lleva cuatro meses esperando respuesta por un tema de una baja por enfermedad. "Es una vergüenza que me tenga que dar información el guardia de seguridad de la puerta", añadía la primera, al contar que los funcionarios de la oficina, muchos menos que mesas de atención, no daban abasto. "No hay gente para atender", lamentaban. Se mostraban indignadas también porque la única información que habían recibido era el consejo de llamar a primera hora de la mañana para ver si quedaban citas.

Entre las personas que entraban con cita también había casos como el de una jubilada que había llamado por teléfono y "al segundo tono de la segunda llamada me lo cogieron y me dieron para el día siguiente". Confesaba que casi no se lo podía creer. De hecho, se había acercado antes de llamar a una oficina y la persona de seguridad que había en la puerta le facilitó los teléfonos, pero le advirtió de que sería "difícil" que se lo cogieran.

Rosa María y Lourdes estaban dispuestas a presentar una reclamación por los problemas para ser atendidas de forma presencial, pero se encontraron una nueva traba al preguntar ya que tenían que volver a coger cita. "Antes te atendían de maravilla, siempre conseguías cita", lamentaba la primera, sobre cómo ha ido empeorando el servicio. "Y pasa en todo, en Hacienda, en la Sanidad...", enumeraban pidiendo más personal.

Identificaciones por 'selfie' y atención de "urgencia" para agilizar

Desde el INSS han insistido en que se están poniendo medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos, como los más de 1.615 interinos que está previsto que entren a trabajar este año, pero reconocen que el organismo arrastra una falta de personal que lleva su tiempo cubrir. Han apuntado a los Gobiernos anteriores que cortaron la reposición de funcionarios jubilados. "No se llega a cubrir toda la demanda informativa por la situación de la plantilla de la Seguridad Social: se redujo en un 20% en una década", han calculado. Las mismas fuentes han afirmado que "si hay una situación de urgencia se atiende" aunque no se tenga cita. Según los datos nacionales del organismo "en 2022 el INSS atendió a casi seis millones ciudadanos, siendo casi 290.000 atenciones sin cita previa en las oficinas (al margen de las urgentes). Además, más de 900.000 fueron referidas al IMV", han detallado.

Entre las medidas para agilizar la atención, el Ministerio recuerda que se ha puesto en marcha una plataforma con identificación segura mediante ‘selfie’ para quien no cuente con certificado electrónico para hacer los trámites, un asistente virtual, la implantación de la atención telefónica con cita previa y los acuerdos con entidades financieras para comunicar al INSS el cambio de cuenta corriente evitando esta gestión al ciudadano. Este último ha sido alguno de los trámites más repetidos tras la oleada de fusiones de las cajas de ahorros de la crisis anterior.

