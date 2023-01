Cómo le afecta la huelga indefinida en los Juzgados: “Me llamaron ayer para decirme que no fuera”

Son muchos los zaragozanos que este martes 24 de enero han acudido a la Ciudad de la Justicia y se han tenido que dar media vuelta y regresar a sus casas sin haber resuelto los asuntos importantes que les han llevado a los tribunales. Declaraciones de denunciantes, de víctimas o de acusados, en la vía penal, o reclamaciones de cantidad, asuntos laborales o accidentes, en la vía civil, han sido suspendidas por la huelga indefinida que este martes han empezado los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). En ambas jurisdicciones se han aplazado juicios que habían sido fijados hace muchos meses.

“Me llamaron ayer para decirme que no fuera”, le decía un cliente a su abogado por teléfono y se disculpaba por no habérselo dicho antes y evitado el viaje en balde que esta mañana ha hecho el letrado, pues él no había recibido aviso ninguno al no estar personado todavía en la causa en cuestión.

Pero si desde algunos juzgados sí que se advirtió a los ciudadanos de que había huelga, desde otros no. “No se tiene por qué avisar de si uno va a hacer huelga o no”, indicaba otro abogado. Así, esta mañana en los pasillos de la Ciudad de la Justicia se han dado todo tipo de situaciones. No obstante, y a la espera de datos que faciliten las asociaciones convocantes, el paro se está notando con mucha más intensidad en el edificio de Vidal de Canellas, que alberga la jurisdicción civil, que en el Fueros de Aragón.

Los juzgados de lo Penal números 3, 7 y 8 están celebrando con normalidad, al igual que funcionan los de Instrucción 10 y 11. Hoy está de guardia el número 1 y el 2 celebra vistas de delitos leves y ambos son servicios mínimos. En la Audiencia Provincial de Zaragoza se han suspendido las tres vistas orales que estaban previstas: una por estafa y dos de tráfico de drogas. Y lo han hecho porque ninguna de ellas era causa con preso. Estos casos sí están incluidos en los servicios mínimos y no puede aplazarse.

Los LAJ han decidido llevar su derecho a la huelga a la máxima expresión, la indefinida, después de años de exigencias y movilizaciones que incluyeron concentraciones y paros. Reclaman, entre otras cuestiones, aumentos salariales después de que en 2009 se modificara la ley que ampliaba sus competencias pero no su remuneración. En concreto, les transfirieron más de 300 nuevas funciones, cuya asunción no fue acompañada por el consiguiente incremento salarial, que los distintos gobiernos aplazaron por la situación provocada por la crisis económica.

En puertas de la huelga, los LAJ dijeron que han tratado evitarla “por todos los medios”, por lo que se disculparon ante todos los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, jueces, fiscales y ciudadanos, “por la adopción de la medida más extrema en el marco de un conflicto colectivo (la huelga indefinida) y por las consecuencias que ello tendrá”.