Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad este 2022

El de noviembre es un mes clave para los pensionistas españoles. Se trata de uno de los dos momentos del año en que la mayoría de ellos recibe una paga extra; a finales de junio se percibe la de verano, y a finales de noviembre, la de Navidad. En este caso, recibir esa inyección de fondos facilita la posibilidad de adelantar los regalos navideños, en un año tan complicado para el consumo. Las entidades bancarias coinciden prácticamente todos los años en las fechas elegidas, siempre dependiendo de cómo caigan en la semana. En 2022 es sencillo, dado que los dos días en los que coinciden todas con este trámite son laborables.

Quién recibirá la paga extra de Navidad en noviembre de 2022

Con la inflación en el 9% y habiendo superado el 10% en algún momento del año, las compras habituales se ven afectadas tanto como las extraordinarias. El Black Friday, además, coincide con estos pagos. Aquellos que no tengan las pagas extras prorrateadas, tanto contributivas como no contributivas, verán ese ingreso extra en sus cuentas entre el 24 y el 25 de noviembre, correspondiente a las 14 pagas anuales que se realizan por ley. Los demás no verán ese incremento instantáneo, ya que disfrutan de pagas algo más elevadas durante todo el año. Quienes reciben pensiones de incapacidad permanente por accidente laboral o por enfermedad profesional las tienen prorrateadas de manera habitual.

En cuanto a las entidades aragonesas, Caja Rural ha elegido el jueves 24 de noviembre para efectuar este pago. Ibercaja, por su parte, lo hará el día 25, ambas a tiempo para las inversiones mencionadas del Black Friday, una costumbre estadounidense que ya está muy asentada en nuestra sociedad, y que vale la pena explorar para estos gastos extraordinarios siempre y cuando se sepa distinguir entre chollos reales o inflados. Para eso es bueno ir revisando los precios desde ya, a fin de que cuando lleguen las fechas señaladas de las ofertas se sepa cuáles son buenas de verdad,

Últimas noticias sobre las pensiones