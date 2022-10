Andorra: cautela en una tierra habituada a anuncios que no se concretan

Los agentes políticos, sociales y económicos de Andorra muestran su satisfacción porque se haya adjudicado el concurso del Nudo Mudéjar después de varios meses de retraso y ponen el foco en que el empleo que se genere sea de calidad. Pero se impone la prudencia en una tierra acostumbrada a los anuncios de proyectos empresariales que no se materializan y que, más de dos años después del cierre de la central térmica, tiene a su desmontaje como única alternativa real de empleo.

El presidente de los empresarios de Andorra-Sierra de Arcos, Roberto Miguel, destacó que lo importante es que el concurso se haya adjudicado a una sola empresa y no se trocee para que tampoco se dividan los planes de acompañamiento y que ahora los otros 10 proyectos que quedan fuera no impugnen el concurso: "Sería gravísimo no solo porque lo necesitamos en el territorio sino por la crisis energética". Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, anunció que van a hacer un seguimiento para "que se cumplan las previsiones de empleo y que sean puestos de trabajo de calidad, duraderos y que se queden en el territorio".

"No queremos ser recelosos, pero esperamos que se cumplan las condiciones con las que Endesa ha ganado el concurso y se cree empleo de calidad porque en Andorra estamos cansados de promesas", apuntó el secretario general de la Unión Comarcal de CC. OO. de Andorra, Dario Sanz. En la misma línea se mostró su homólogo en UGT Teruel, Alejo Galve, también tercer teniente alcalde de Andorra, quien reclamó empleo estable y en buenas condiciones. Galve hizo especial hincapié en que en el concurso se especificaba que los proyectos deben "diversificar la economía local".

El alcalde en funciones de Andorra, Joaquín Bielsa, también puso el foco en que los proyectos eviten el monocultivo energético. "Tenemos gran interés en que se adjudique el Nudo Mudéjar al mejor proyecto y si es el de Endesa pues bienvenido sea. Lo que queremos es que cree empleos de valor", opinó.

La voz discordante llegó de Ariño. Su alcalde, Joaquín Noé, calificó de "lamentable" que se haya adjudicado el concurso a Endesa y prevé "impugnaciones del resto de empresas". En su opinión, la eléctrica "ha dejado colgado a su municipio" porque no lo incluyó en sus proyectos como sí hicieron otras aspirantes al Nudo. "Me alegro por las localidades que van a tener su parte del pastel pero como alcalde de Ariño la valoración es negativa porque Endesa nos ha dejado apartados. Espero que lo que ha anunciado sea verdad pero no me creo nada de ellos", dijo.