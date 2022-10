Zaragoza atrae mil millones de inversión en 18 proyectos logísticos e industriales

La situación geoestratégica de Zaragoza, unida a la disponibilidad de suelo, infraestructuras y personal cualificado, la han convertido en un verdadero polo de atracción de inversiones. Hasta 18 proyectos están en construcción o comprometidos y van a movilizar más de mil millones para hacer realidad instalaciones logísticas, industriales y sanitarias con las que se dará empleo directo a más de 5.000 personas antes de que acabe la década.

El más potente de los que ya están en obras reforzará la apuesta de la ciudad por diversificar su economía y será una realidad en un año. Se trata de la fabrica de jeringuillas de la multinacional norteamericana Becton Dickinson, que en su primera fase supondrá 66 de los 206 millones anunciados y 150 de los 600 trabajadores con los que llegará a contar su plantilla cuando esté a pleno rendimiento en 2030.

Los trabajos comenzaron a finales del año pasado en Empresarium, como también lo hicieron el pasado verano en la pastilla de suelo municipal adquirida por Quirón junto a Montecanal para edificar un nuevo hospital que con una inversión inferior, cien millones, se van a generar 400 empleos tras su apertura a principios de 2024. Y no será el único, porque el grupo sanitario aragonés Hernán Cortes prevé contratar el mismo número de profesionales en su nuevo hospital, al que destinará 75 millones y que prevé igualmente inaugurar en el primer tramo de 2024.

El sector sanitario es pujante, como lo demuestra el hecho de que la biotecnológica Operon prevea duplicar su producción en su futura sede de Plaza, mientras el grupo farmacéutico Teva vaya a incrementar su producción en los próximos cinco años, generando otros 70 empleos e invirtiendo 40 millones en sus instalaciones de Malpica. Dos años antes y en el mismo polígono, la también farmacéutica Rolabo invertirá 50 millones en su actual para crecer, lo que se traducirá en la creación de 100 empleos.

No obstante, la verdadera expansión se producirá en el sector logístico. Uno de los principales promotores, Montepino, impulsa sus primeros proyectos en su tierra tras protagonizar varias de las operaciones más importantes en España. Y lo va a hacer a lo grande en Malpica, donde prevé construir tres naves que suman más de 200.000 m2, que podrían dar trabajo a 2.500 personas, según sus cálculos. El proyecto ya tiene la aprobación inicial y movilizará 150 millones en menos de dos años.

El motor de Plaza

No será lo único que haga en la ciudad, ya que ha adquirido las instalaciones de Pronimetal en Plaza con la intención de derribarlas para levantar un centro logístico de entre 60.000 y 65.000 m2. En este caso, no ha hecho estimaciones de empleo, pero con los ratios del sector se deberían generar varios cientos.

Esto mismo debería ocurrir a unas manzanas en la misma plataforma, donde Almericost acaba de conseguir licencia para construir a la medida de Inditex su tercer almacén, que alquilará a uno de sus proveedores para gestionar envíos de Zara. El tamaño será similar, de 60.445 metros cuadrados construidos, pero en este caso tiene fecha de apertura para dentro de año y medio.

La inversión la asume directamente la multinacional en el caso del nuevo silo robotizado que se aprecia junto al parque de Plaza, que estará acabado a fin de año y operativo a mediados del que viene tras su equipación, al igual que su almacén auxiliar. La inyección será importante, 80 millones, al igual que las contrataciones, 250. Del mismo modo, apuestan por ampliar el servicio que le prestan dos subsidiarias, Thinktextil y Lacor, que llevará a la primera a trasladarse a Plaza con la generación de otros 50 empleos.

Terrenos incluidos en la ampliación de Plaza, que ocupan más de 242 hectáreas. H. A.

En la misma plataforma abrirá en el primer semestre de 2023 el gran almacén de Amazon, que se terminó en verano y que contará con una plantilla de 189 personas. Para entonces, Panatonni habrá edificado tres naves que suman casi cuatro hectáreas tras destinar 20 millones.

No acaban aquí los anuncios. Saltoki podría comenzar antes de fin de año las obras de su almacén en Empresarium, que dará empleo a medio millar de personas y cuya construcción requerirá una inyección de 175 millones. Y allí Ringo Válvulas contará con una nueva fábrica con un veintena de empleados, para lo que ha previsto un desembolso de 8 millones. Muy cerca, en el PTR, abrirá Prodesa su nueva sede el próximo verano, con la que generará 54 empleos nuevos.

El último compromiso, de la semana pasada, corresponde a la naviera Maersk, que inaugurará en 2024 un almacén frigorífico en la ampliación de Mercazaragoza tras invertir cien millones. Contará con cien empleados.

La ampliación de Plaza, la oportunidad de crear 14.000 empleos

La ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) que impulsa la inmobiliaria aragonesa Wilcox frente al club de golf La Peñaza se urbanizará a la medida de las necesidades de los grandes operadores del sector, de modo que todo el suelo neto disponible se concentrará en una docena de gigantescas parcelas, de entre diez y veinte hectáreas de superficie. De cumplirse los ratios del sector logístico, se podría llegar a generar más de 14.000 empleos.

El primer paso se dará con la aprobación inicial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que concretará el alcance de la operación que reconvertirá algo más de 242 hectáreas rústicas en suelo logístico industrial. Las obras de urbanización se han valorado por parte de la promotora en 40,7 millones y se acometerán por fases, por lo que el ritmo de su desarrollo dependerá de la respuesta del mercado y, en todo caso, se necesitará años para que tenga la misma imagen de Plaza.

No solo supondrá un negocio para Wilcox, a través de la empresa Cipsa Norte, sino que permitirá a la DGA disponer del 20% suelo industrial ya urbanizado, fruto del convenio firmado a principios de año. De este modo, podrá atender la demanda de empresas interesadas en instalarse en Plaza y a las que no se les ha podido atender por no haber terrenos de más de cinco hectáreas disponibles. Además, se reserva una opción de compra de una parcela de 78.000 m2.