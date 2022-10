El PSOE saca pecho por el aumento récord de la inversión en Huesca y el PP critica el retraso de las infraestructuras

PSOE y PP han ofrecido visiones diametralmente opuestas sobre la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Mientras los socialistas sacan pecho porque Huesca es la provincia española donde más crece la inversión, un 57,34% hasta los 223 millones de euros (se sitúa en 413 euros por habitante, por encima de la media nacional, que es de 284); los populares han criticado que la programación presupuestaria para los próximos años releva que la construcción de las infraestructuras va "al ralentí" en el Alto Aragón.

Los cinco diputados y senadores del PSOE (Begoña Nasarre, Alfredo Sancho, Gonzalo Palacín, Antonio Cosculluela y Rubén Villacampa) han comparecido este lunes conjuntamente para valorar que "siempre que hay Gobierno socialista, a la provincia de Huesca le va bien”. Y han destacado el incremento récord de la inversión, que que permitirá acelerar y desbloquear proyectos importantes, como el túnel entre Fiscal y Balupor con una partida de 500.000 euros para poder licitar las obras "desatascándolo después de muchos años".

Han destacado especialmente el aumento del presupuesto para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pasando de 78 a 177 millones de euros. En carreteras, ese incremento es de un 33,5% (de 69 a 81 millones) y en el sector ferroviario se cuadriplica (de 17,3 a 96 millones). Además, han anunciado la inminente licitación del tramo Lanave-Sabiñánigo (A-23) y de la variante de Jaca ya que cuentan con 3 y 2,5 millones, respectivamente, para poder iniciar las obras en 2023; y los avances para la conversión de la N-230 en una carretera 2+1.

Dificultades de las obras y renegociación de contratos

Y pese a que la programación de las partidas plurianuales de los próximos años indican que el final de las autovías A-21 y A-23 se retrasará hasta 2028 y que se alargará también un año más el plazo de entrega de la Huesca-Siétamo y de la mejora de la N-260, los responsables provinciales del PSOE han restado importancia a estas demoras, que han achacado a las dificultades propias de las obras y a la renegociación de los contratos. "El problema no es tanto que se tenga que alargar un año más, que evidentemente es algo que no nos gusta, sino que todos los procesos intermedios son muy largos y tienen su traslación también en los presupuestos ya que en algunos casos se va a doblar casi la inversión inicial prevista", han manifestado. Además, han defendido que es una previsión "prudente y realista" que no quiere generar falsas expectativas "porque si miráramos los plurianuales cuando gobernaba Rajoy, ya estaría embaldosada toda la provincia pero luego nunca llegaba el dinero".

Los socialistas también han resaltado otras inversiones como la conclusión de las obras del embalse de Almudévar, los 23 millones para las comunidades de regantes o la mejora de la traída de agua a Huesca y Jaca.

Los diputados Alfredo Sancho y Begoña Nasarre junto a los senadores Gonzalo Palacín, Antonio Cosculluela y Rubén Villacampa, en la sede del PSOE en Huesca. Rubén Darío Núñez

Por último, han puesto el acento en algunas medidas a nivel nacional como la subida de las pensiones (8,5%), con el incremento de 3.000 millones para la hucha de las pensiones después de 13 años; los abonos gratuitos en el transporte público, que han logrado triplicar los viajeros de la línea Huesca-Zaragoza; las becas de 100 euros para estudiantes; y el alivio fiscal de la rebaja del IRPF.

El PP insiste en denunciar el "infierno tributario"

Por su parte, el diputado nacional del PP por Huesca, Mario Garcés, ha manifestado que la provincia de Huesca es una de las que más presión fiscal soporta sin recibir unos servicios públicos en proporción a ese esfuerzo. Según ha denunciado, esta situación, que ha calificado de “infierno tributario”, queda claramente reflejada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 porque “Aragón es una de las cinco comunidades donde menos crece la inversión del Estado”.

El PP presentará una batería de enmiendas entre las cuales estarán las relativas a las inversiones relacionadas con las infraestructuras viarias. “todo lo que se iba a acabar en un año, se desliza otro más”, ha indicado Garcés. “Ojalá sea cierto que se licitará y adjudicará la variante de Jaca antes de las elecciones de diciembre de 2023, porque la localidad, entre las autovías A-23 y A-21 no puede convertirse en un nudo de conexiones sin solución”, ha precisado el diputado.

Garcés ha explicado que cuando él llegó al Ministerio de Fomento como subsecretario (2012-2016) la construcción de las autovías estaba planificada , aunque después quedaron en suspenso por la crisis. “La A-21 y la A-23 suponen la aspiración y el sueño de todas las formaciones políticas porque el desarrollo de las infraestructuras es el principal potenciado de la economía”, ha indicado, denunciando que ahora, estos proyectos “van al ralentí”.

El diputado popular ha criticado que esta demora es algo difícil de entender en un año con el “récord histórico del gasto público” y con una inyección de fondos de la Unión Europa que nos proporciona “más músculo financiero”.