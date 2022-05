Hacer la renta en una videollamada con Hacienda sin claves ni la casilla 505

Uno de los quebraderos de los contribuyentes todos los años es encontrar la forma de descargar el borrador del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que elabora la Agencia Tributaria. Aunque este tiene que ser revisado por si hay errores, suele ser la base de la mayoría de las declaraciones que se presentan durante la campaña, que este año finaliza el próximo 30 de junio. Si no se guardó diligentemente la declaración del año pasado, para poder consultar el importe de la casilla 505, ni se cuenta con DNI o certificado electrónico ni clave PIN para comunicarse con las administraciones, se puede recurrir a una videollamada con Hacienda.

El servicio de obtención de la referencia de campaña del expediente de Renta 2021 mediante videollamada permite obtener la referencia para gestionar los servicios de Renta, confeccionar la declaración mediante el servicio Renta WEB y presentarla través de internet, independientemente del resultado de la misma, recuerdan desde la Agencia.

¿Cómo se consigue el número para descargar el borrador?

El servicio está disponible de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00. Hay que entrar a través de la página web de Hacienda (www.agenciatributaria.es) en el apartado dedicado a la campaña de Renta 2021 y dentro de él en 'Gestiones destacadas' y 'Obtén tu número de referencia'. La referencia de campaña se envía mediante SMS al teléfono móvil que se haya indicado durante la videollamada. Solo se podrá utilizar hasta el 30 de junio, último día de la campaña de Renta. Posteriormente a esta fecha dejará de tener validez.

¿Quiénes pueden utilizar este servicio?

Solo las personas que no puedan obtener la referencia permanente porque no dispongan de una forma de identificación válida. "Es necesario acceder en nombre propio, excepto para herederos de personas fallecidas o menores de edad que deberán estar acompañados por un progenitor", precisa Hacienda. Este año entre los colectivos obligados a presentar la declaración de la renta se incluyen todas las personas que cobren el ingreso mínimo vital (IMV), también los menores.

¿Qué datos hay que introducir?

Es necesario tener a mano el DNI, NIE o NIF. Si es un DNI habrá que introducir la fecha de validez del DNI en el formato indicado, con el día, mes y año separados por guiones o seleccionando la fecha en el calendario. Si el DNI es permanente hay que añadir la fecha de expedición del documento. Después de introducir los datos se pulsa 'Continuar' y la aplicación ofrecerá diferentes alternativas dependiendo el DNI o NIE indicado. Ahí tiene que aparecer la opción 'Obtener referencia de campaña a través de videollamada'.

¿Cómo se hace la videollamada?

En el siguiente paso se explica el procedimiento, requisitos técnicos y horario de servicio. Se necesita un móvil o un ordenador con cámara, micrófono y altavoces. Se puede acceder desde la aplicación para videollamadas Zoom, pero no es necesario en el caso de estar usando el ordenador, porque se incluye la opción de acceder mediante el navegador.La Agencia Tributaria recomienda antes de continuar darle a la opción de 'Videollamada de prueba' para comprobar si tu dispositivo está preparado. Si no realiza la videollamada de prueba en el paso anterior, se puede hacer a continuación. Hay que marcar la casilla 'He accedido a la videollamada de prueba y he verificado que mi dispositivo está configurado para acceder a la videoasistencia' y pulsar 'Acceder a la videoasistencia'.

¿Quién atiende la videollamada?

El servicio es atendido por una persona. Primero se accede a la 'sala de espera' y se indica el tiempo que falta para entrar en contacto. Aparecerá el nombre del agente y cuando se active el botón hay que pulsar 'Aceptar y Acceder a la videoconferencia' bien sea a través de 'Abrir' si se tiene Zoom o en 'Iniciar reunión' mediante el navegador. Aparecerá la ventana donde se debe introducir el nombre y desde allí ya se puede entrar a la sala virtual con el operador.

