Renta: cómo declarar una vivienda si eres inquilino o propietario.

La campaña del Renta 2022 ya se asoma. A partir del 6 de abril ya se podrán presentar las declaraciones por internet, vía adoptada por el 92% de contribuyentes el año pasado. Y es que hasta el 1 de junio no se habilitará la atención presencial. La campaña termina el 30 de junio. Para calcular si este año sale a pagar, Hacienda habilita la herramienta 'Renta Web Open' en la propia página web de la Agencia Tributaria. Un simulador que avanzará los resultados de manera previa a la presentación de la declaración.

Una comprobación que podrán realizar aquellos contribuyentes que deban declarar una vivienda tanto en calidad de inquilino como de propietario. Aunque ambas opciones ofrecen la posibilidad de atenerse a algunas deducciones, la declaración de la renta será diferente en caso, por lo que conviene resolver las dudas en este sentido. Para los propietarios, el alquiler actuaría como un ingreso, mientras que para los inquilinos el alquiler se valora como un gasto.

Cómo debe un propietario declarar el alquiler de una vivienda

Los propietarios de una vivienda en alquiler que disfruten de ingresos íntegros superiores a los 1.600 euros por esta situación realizarán su declaración como “rendimientos de capital inmobiliario”. En su declaración de la renta, el propietario deberá especificar si se trata de una vivienda urbana o rústica, si se encuentra en condición propietaria o usufructuaria, y si la vivienda en alquiler tiene más de un propietario. En caso de darse el último caso, todos deberán declarar los ingresos obtenidos. El interesado puede disfrutar de una deducción del 60% sobre el rendimiento neto de aquellos inmuebles en alquiler que estén destinados a vivienda habitual.

Cómo debe un inquilino declarar el alquiler de una vivienda

Las deducciones de las que pueden beneficiarse los inquilinos en la declaración de la vivienda no son uniformes en España, puesto que existen variables según las comunidades autónomas. No obstante, las personas alquiladas con contratos firmados antes de 2015 tiene la posibilidad de aplicar una reducción por la renta del alquiler de hasta el 10,5% sobre una base máxima de 9.040 euros, a nivel nacional. Además, también desde una perspectiva general, aquellos beneficiarios de las ayudas al alquiler en el marco del Plan Estatal de Vivienda deberán declararlas. En Aragón, se deducirá el 10% de las cantidades pagadas con una base máxima de 4.800 euros, siempre que no se superen los 15.000 euros en tributación individual y los 25.000 en tributación conjunta.