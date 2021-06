Rebajas en Zaragoza: pistoletazo de salida con menos filas pero ganas de normalidad

Este viernes se ha dado el pistoletazo de salida a la época de descuentos de verano en las grandes cadenas. Las rebajas se liberalizaron hace años y los establecimientos pueden fijarlas cuando quieran, pero se mantiene cierto ritual en el inicio de la gran distribución, que en los últimos años se adelanta a la última semana de junio para que los compradores acudan antes de salir de vacaciones, explican las enseñas. La noche anterior ya comenzaron las ofertas en las páginas web y aplicaciones de las tiendas, aunque no todo el mundo pudo hacerse con las gangas que buscaba y ha optado por acudir a las tiendas físicas.

Lejos quedaron las filas y aglomeraciones en los grandes almacenes de otros tiempos, que tampoco serían posibles debido a las restricciones de pandemia de covid-19, pero se mantiene el goteo de clientes y de fieles a la ofertas. Las prendas seguirán bien colgadas para mantener la distancia de seguridad, por lo que ni en rebajas se pueden colocar los tan tradicionales cajones entre los que bucear para pescar la mejor oferta. Para algunos compradores han sido las primeras rebajas de verano desde 2019, porque el año pasado no fueron por la pandemia. Este se mantiene la mascarilla y el gel hidroalcohólico como complementos esenciales y servirán para calibrar el impacto de la crisis económica en el gasto.

El pequeño comercio comenzó esta semana a hacer algunos descuentos, pero teme la pérdida de clientes a partir de julio, cuando empiecen las salidas por vacaciones. El primer semestre vendió un 50% menos.

Prendas agotadas en pocos minutos en internet

"Me salió la notificación en la aplicación del móvil, pero ayer no conseguí nada, luego en la web tampoco así que es lo que toca, levantarse pronto", ha contado Teodora Lácrima, la joven de 18 años que era la primera de la fila a las puertas de la tienda de Zara del centro de Zaragoza, antes de que abriera. Una veintena de personas, casi todas mujeres, esperaban que llegara la hora de levantar la persiana mientras un escaparatista daba los últimos retoques. Teodora estuvo mirando la noche anterior sin éxito desde las 21.00 en la aplicación móvil y a las 22.00 en la web. "Estaba todo agotado. Yo lo intenté y a los seis minutos ya lo que quería, un vestido, que lo tenía en la cesta estaba ya agotado", ha lamentado. Le acompañaba Víctor, que no buscaba nada, pero había sido el que más había madrugado. Había cumplido pacientemente una hora en la puerta del establecimiento. "Llevo desde las 8.50. Me he acercado porque vivo aquí al lado y he aprovechado", confesaba.

Detrás de ellos esperaba una treintena de personas. Entre ellos, Carmen Sender, de 54 años. "Todos los años hay fila el primer día de rebajas", ha asegurado, aunque otras veces "hay más". Se refería a los años anteriores a la pandemia, porque el año pasado no salió de rebajas. “No vine porque era muy complicado. No podías probarte, el aforo era limitado. No compré en rebajas y en este como creo que ya está todo de otra manera espero comprar y estoy vacunada”. Estar inmunizada le daba más “tranquilidad”, pero sigue tomando precauciones como no juntarse con mucha y seguirá llevando la mascarilla en exteriores en sitios con mucha gente, con la fila en la que esperaba. La crisis cree que se puede notar. “Creo que se venderá menos porque hay mucha crisis”, apuntaba, aunque en su caso, sus ingresos no han variado. "Tengo mirado dos cosas que, como no me corría prisa, no las compré y ahora las compraré”, pensaba. “Si están”, ha matizado, la duda de todos los que esperaban.

Justo al lado, en El Corte Inglés, antes de la apertura no parecía que hubiera fila porque los primeros clientes esperaban dispersos, sentados entre los bancos y los emblemáticos cañones de la entrada. Sin embargo, unos minutos antes de las 10.00, cuando se abrían las puertas del centro, una treintena de personas entraban iniciando el goteo de los buscadores de gangas más madrugadores. "Este año no hay aplausos", comentaban algunos, porque el año pasado, con la apertura tras el confinamiento la plantilla hizo pasillo a los primeros compradores para agradecerles que volvieran. La ofertas se mantienen hasta el 31 de agosto.

"El año pasado no estuve por la pandemia y este año nos hemos atrevido a venir pero a primera hora no cuando pueda haber más gente"

Entre los primeros también había quienes se habían topado con las rebajas sin saberlo. "No teníamos ni idea, la verdad. Veníamos a desayunar", ha confesado un grupo formado por Consuelo Gracia, su hija Rocío Leal y sus dos sobrinas Paula y Marina Arguedas nada más cruzar la puerta de entrada desde el paseo de Sagasta y siguiendo el ritual de echarse gel hidroalcohólico y andar hacia las escaleras mecánicas siguiendo las flechas del suelo. Al ver los carteles de rebajas confesaban que "igual algo vamos a mirar, aunque no era nuestra intención". Consuelo ha explicado que "siempre compro algo en rebajas". El año pasado tampoco faltó pese a la pandemia. "Yo no busco nada específico, pero miras y luego encuentras", ha comentado Paula.

"Venía con mi marido que quería comprarse unos pantalones y aprovecho para mirar un poco, pero no sabíamos que empezaban las rebajas porque anuncios tampoco hemos visto", ha dicho Pili Castellot, desde la planta de moda de señora. "El año pasado no estuve por la pandemia y este año nos hemos atrevido a venir pero a primera hora no cuando pueda haber más gente". Acababa de empezar a mirar y aunque hay artículos rebajados al 50% creía que era "como todos los años. No tengo la sensación de que sea una rebaja fuerte".

"Hoy es mi cumpleaños, me he levantado y le he dicho a mi mujer, ‘no voy a trabajar’, me quedo con mis dos hijos, disfruto el día con ellos, que se levantan todos los días a las 7.00 para ir al campus del colegio y no hay mejor regalo que estar con tus hijos el día de tu cumpleaños", ha contado José María García en la planta de moda infantil. Es su propio jefe, ya que es autónomo, tiene una empresa de reformas, ha aclarado sobre lo de faltar al trabajo.

El cumpleaños era especial porque llega a los 40 y de regalo ha comprado "un polo y unas bermudas y voy a comprarles a ellos otro igual y a ella unas sandalias y un vestido", ha dicho, mirando a Julia, de 8 años, y David, de 7. Ella no sabía todavía de qué color quería las sandalias, pero su hermano respondía rápido: "Siempre elige el azul". Julia añadía "es que me encanta el color azul". David prefería "el azul y el amarillo", como las botas de fútbol que llevaba el pequeño, uniformado con la equipación del Real Madrid.

El goteo de clientes sigue por la mañana por el centro de la ciudad donde se ven más bolsas de compras que estos días. Esta semana comenzó con los descuentos 'prime' en las grandes plataformas del comercio electrónico y ha seguido con las ofertas en el resto del comercio. En Zaragoza sigue en marcha el programa de descuentos impulsado por el Ayuntamiento, 'Volveremos si tu vuelves', centrado ahora en los miércoles. Las rebajas tratarán de impulsar una campaña en un año que vuelve a ser duro para el comercio por el impacto de la crisis económica.