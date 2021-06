A la caza de las primeras rebajas en Zaragoza, en un año que se espera mejor de ventas

En el centro de Zaragoza todavía no se ven muchas bolsas de compra entre los paseantes, pero empiezan a colgar en los escaparates carteles de descuentos, ventas privadas y 'prerebajas' para animar el consumo en el segundo año de temporada de rebajas de verano en pandemia. Los establecimientos tienen libertad para decidir cuándo ofrecen descuentos, lo que hace que la campaña estival se adelante cada año más, empujada por las promociones 'prime' de los gigantes de la venta por internet que se viven estos días. En esta ocasión, el pequeño comercio espera mejorar los resultados de 2020, marcados por las restricciones por la covid-19, pero todavía quedarán "lejos" de la vuelta a la normalidad.

"Yo salgo todos los años, pero fue más difícil comprar el año pasado. No nos dejaban usar los probadores o solo dos o tres prendas. Yo no compro si no me lo pruebo", confiesa Mercedes Carcavilla, que mira este martes junto a su amiga Feli Usón, uno de los primeros escaparates en los que han empezado a pegar los carteles de 'rebajas'. Mercedes reconoce que hasta ahora no ha salido mucho por temor a los contagios porque su marido es de riesgo, pero ya le han puesto la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. "Yo, las dos", añade Feli, lo que le da más tranquilidad, pero sigue tomando precauciones y aún no sabe si se quitará la mascarilla cuando deje de ser obligatoria en exteriores este sábado. Afirman que compran en rebajas todos los años y seguirán haciéndolo.

"Antes era más de grandes almacenes y ahora me gusta mirar más en tiendas pequeñas"

En el paseo de la Independencia, María Teresa Rebollo, jubilada, y su hija, Laura Martín, salen de El Corte Inglés, donde las rebajas se esperan en unos días, pero la cadena, que sirve de referencia para muchos para el inicio de la temporada, todavía no ha dado el pistoletazo de salida. "Yo compro cuando necesito alguna cosa, sean rebajas o no", señala María Teresa, que confiesa que casi no ha salido en el último año y medio de pandemia por miedo a los contagios. "En sitios cerrados no me gusta entrar", reconoce, aunque empieza a hacerlo ahora que ya está vacunada.

Ambas apuntan que con la pandemia y las restricciones de movilidad han "redescubierto" el pequeño comercio de sus barrios, la primera en Santa Isabel y la segunda en la zona de la Avenida de Cataluña. "Antes era más de grandes almacenes y ahora me gusta mirar más en tiendas pequeñas", señala Laura, que cree que se mantiene el cambio de hábitos que comenzó, al principio por necesidad.

Menos trajes y más americanas

Rebajas en Visentti, Zaragoza. Toni Galán

Algunos comercios que ya han comenzado las rebajas esperan una campaña mejor que la pasada, algo relativamente fácil porque fue muy mala por las continuas oleadas de contagios y los cierres perimetrales. "Siempre las solemos poner en estas fechas", apunta Víctor Lázaro, desde la tienda de ropa de caballero Visentti en Isaac Peral, que lleva más de medio siglo en la capital aragonesa. Este año espera vender más que en 2020, pero todavía "muy lejos de 2019". Al menos, este 2021 han tenido clientes para las bodas y comuniones porque "el año pasado nos pilLó con todo el género recibido", recuerda, cuando llegó el primer confinamiento en marzo.

Sin embargo, siguen celebrándose muchos menos eventos y son muy reducidos por las restricciones sanitarias. A ello se une que "la gente no se arregla tanto y sustituye el traje por la americana". Con la llegada del buen tiempo, empiezan a notar que los fines de semana hay más zaragozanos que se marchan de la ciudad, y se ve menos movimiento de gente en la calle. "Esperemos que en el invierno tengamos cifras parecidas a 2019", desea.

Otras tiendas mantienen las fechas tradicionales de rebajas en julio, pese a que en 2011 se liberalizaron y cada establecimiento es libre de fijarlas. "Hacerlas antes es pan para hoy y hambre para mañana", asegura Ana Oliveras, desde la boutique de ropa de señora Dondola de la calle Cádiz. "Las hacemos como han sido toda la vida. Lo que entró en marzo y abril se va a las rebajas en julio", explica, "pasemos bien o mal el año se aguanta hasta julio". Además, considera que es una cuestión de "lealtad" hacia sus clientas fijas ya que "no pueden comprar en abril y verlo en mayo a mitad de precio".

"El cliente se ha acostumbrado a convivir en una situación de permanente rebaja de precios y se ha desvirtuado el concepto"

En la Federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y provincia (ECOS), reconocen que desde que en 2011 se liberalizaron los periodos de rebajas "hemos vivido en un periodo de oportunidad constante para los clientes: ha habido descuentos, rebajas, semanas especiales, promociones, y otros reclamos". Esta situación ha hecho que "el cliente se haya acostumbrado a convivir en una situación de permanente rebaja de precios y se ha desvirtuado el concepto", señala José Antonio Pueyo, presidente de la organización. Así, la definición clásica supone "vender productos de moda con la misma calidad pero precio reducido", explica.

En este año no espera que se consiga todavía volver a la normalidad y recuperar las cifras de 2019. Entre las razones, el presidente de los comerciantes zaragozanos apunta a "la bajada en la renta disponible de los consumidores y la poca confianza en el futuro económico que se detecta en la encuesta que marca el Índice de Confianza del Consumidor". Pese al mayor ahorro de las familias que recogen las estadísticas cree que se recortará el presupuesto para al compra por "el ascenso considerable en las facturas eléctrica y de gasóleos, gastos totalmente imprescindibles en la cesta de la compra". Del cambio de hábitos que supuso el confinamiento cree que se mantendrá el auge de la compra por internet y empezará a ganar peso el ocio y la hostelería frente al comercio, una vez que se ha permitido la movilidad. "La población quiere salir a disfrutar de la tan ansiada normalidad", entiende.

Por otro lado, también destaca factores positivos que pueden animar el consumo. "El año pasado ni se vendieron ni se usaron tantas prendas, calzados y complementos por la ausencia de actos sociales, de la prohibición total o parcial a socializarse", señala. Ahora, la llegada del buen tiempo y las menores restricciones pueden animar a los consumidores a renovar su armario y que "despunten" las ventas más que el año pasado.

Consejos para la compra en rebajas

Desde la asociación de consumidores zaragozana Actora Consumo piden que en el periodo de rebajas, en el que puede haber una mayor afluencia a las tiendas "nos acordemos de que seguimos en pandemia" y evitemos aglomeraciones, manteniendo las distancias de seguridad. Además, su presidenta, Lucía Germani, plantea que tras la fiebre de las compras por internet en grandes plataformas, "se reparta la riqueza con todo tipo de comercio", como el de proximidad. En la lista de consejos a la ahora de comprar en esta época apunta los siguientes:

-Tiquet por correo. Si la tienda ya no entrega el tiquet en papel, sino que lo envía por correo electrónico, "que los conserven, que son la garantía de cara a devoluciones".

-Devoluciones. El establecimiento no tiene obligación de devolver dinero o cambiar productos salvo que lo publiciten en su política comercial, donde marcará cómo actúa cuando un cliente no quiere un producto. Los derechos son los mismos en época de rebajas que el resto del año por lo que la política de devoluciones también será igual.

-Periodo de rebajas. El comercio debe colocar en un lugar visible las fechas de inicio y final de rebajas.

-Doble precio. Todos los productos deberán incluir el precio original y el rebajado. Tienen que ser productos que hayan estado en exposición durante al menos un mes anterior.

-Evitar la compra por impulso, para no adquirir productos que no se necesitan.

-Por internet. Tener muy claro quién vende para saber a quién reclamar en caso de que haya problemas. Muchas plataformas de comercio electrónico tienen su sede en otro país, lo que complica las reclamaciones.

-Arrepentimiento. En el caso de las compras por internet o fuera de establecimiento comercial, el cliente tiene el derecho especial de desistimiento o arrepentimiento. Puede devolver el producto en el plazo de 14 días naturales sin dar ninguna explicación.

-Arbitraje. Actora Consumo recomienda que se compre en establecimientos adheridos a algún sistema extrajudicial para la resolución de conflicto, como el arbitral de consumo.

Fechas de inicio

Todo apunta a que tanto El Corte Inglés como las firmas del grupo Inditex (Zara, Massimo Dutti, Uterqüe, Stradivarius, Oysho, Bershka, Lefties, Pull&Bear y Zara Home) cuelguen los carteles con los mejores descuentos a partir del 24 de junio. Otras firmas como Mango o H&M ya han empezado a mediados de junio, mientras que en Singingfield o Cortefiel ofrecen descuentos del 50% desde el 10 de junio.