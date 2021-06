El comercio vende hasta un 50% menos y teme que las vacaciones desinflen las rebajas

El pequeño comercio cerrará el primer semestre de 2021 con pérdidas de hasta el 50%. Han sido unos meses "más duros de lo esperado", según los propios empresarios, y aunque las ventas "han empezado a remontar" gracias al calor y a la relajación de las restricciones, muchos temen una "desbandada" a partir de julio que diluya las rebajas. En este tiempo también se han acentuado los cierres. En Zaragoza, barrios como Las Fuentes o Las Delicias han perdido desde peluquerías a tiendas de moda o informática.

El presidente de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), José Antonio Pueyo, confirmó ayer que sectores como el de equipamiento personal llevan un año y medio "muy bajo en ventas".

En Las Fuentes hay negocios que han vendido "la mitad" que en 2019. "Hasta este mes estábamos todos desesperados. Hay, eso sí, muchas diferencias entre sectores. El de belleza apenas ha notado el bajón, pero las tiendas de moda lo están sintiendo bastante más", apuntó Aurora Sáchez, presidenta de la Asociación de Comerciantes de este barrio.

Montse Pérez, su homóloga en San José, coincide en que las ventas siguen "muy paradas". Las Navidades parecían apuntar a una reactivación del consumo, pero todo cambió con los confinamientos y las limitaciones de aforo y horarios de principios de año. "La gente ya no quería gastar y nosotros ya no sabíamos cómo reinventarnos", recordó.

En la calle Delicias también se han vivido meses "muy flojos". "Y lo que nos tememos es que ahora, la gente está con la cabeza en otro sitio. Aquellos que puedan se irán al pueblo o a la playa", auguró Felipe Sánchez, presidente de los comerciantes del entorno. Tanto en este barrio como en el resto "sigue habiendo más cierres que aperturas", un problema que se ha cronificado en este primer semestre. "El comercio tradicional está sufriendo mucho y quienes aguantan lo hacen por que son también propietarios de los locales", agregó.

Aunque en barrios como Las Fuentes están quedando "muy poquitas tiendas de las de siempre", la crisis sanitaria también deja pequeños brotes verdes. "En nuestra zona hay gente que se ha lanzado y ha abierto un bar, una panadería o incluso una tienda de comida para llevar", comentó la presidenta de los comerciantes de San José.

Campañas como el ‘Volveremos’ del Ayuntamiento de Zaragoza han hecho que el último mes haya estado "más animado". También han contribuido las comuniones y la lenta reactivación de bodas y bautizos. "Pero el peso que arrastramos es ya muy grande", admitió Sánchez, al tiempo que lamentó la falta de ayudas públicas al sector, que se quedó fuera del último plan de rescate autonómico y sigue a la espera de que se desbloquee el anunciado por Pedro Sánchez.

En este sentido, Pueyo incidió en la importancia que han tenido los ERTE, los créditos ICO y las ayudas municipales. "Las prometidas por el Gobierno central todavía no han llegado. Si va a haber deben hacerse efectivas ahora que es cuando se necesitan, no más tarde", manifestó.

De cara a las rebajas tampoco hay excesivas esperanzas. Al hecho de que muchos negocios tienen ya promociones durante gran parte del año se unen unos márgenes "más que ajustados". "Ahora tienes que estar mucho más pendiente del género que compras y del que vendes. Tenemos los precios tan al límite que no puedes hacer descuentos muy agresivos. Quienes esperen unas rebajas ‘locas’ tendrán que irse a ropa de otras temporadas", indicó Aurora Sáchez.

Mejorar los "malos" datos de 2020 no será difícil, ya que las rebajas del pasado verano fueron, según los empresarios, "para olvidar". "La gente seguía con miedo y no había ilusión", completó Pérez. No obstante, a pesar de que por el momento está acompañando la meteorología, las ventas podrían quedarse "hasta un 20% por debajo" de las de 2019, según las estimaciones de la Federación de Empresarios.

En cualquier caso, más que a esta temporada de descuentos, muchos miran al avance de las vacunas. "Solo pedimos que funcionen y se vuelva a hacer vida normal", desearon los comerciantes.