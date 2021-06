Aragón apoya el plan de desescalada del ocio nocturno y será quien decida cuándo reabra

Aragón será quien decida cuándo reabre el ocio nocturno en la Comunidad. Sanidad apoyó ayer la declaración de actuaciones coordinadas aprobada en el Consejo Interterritorial a pesar de la oposición de Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia y la abstención de Castilla y León y Melilla. El documento, "de obligado cumplimiento" según reiteró en varias ocasiones la ministra Carolina Darias, permite la reapertura de estos locales únicamente en aquellas regiones que estén en nivel 1 o en una situación de nueva normalidad.

Según indicaron fuentes de la Consejería de Sanidad, la decisión podrá tomarse "por territorios", pudiendo diferenciar, en el caso de Aragón, entre las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Por el momento, solo esta última está en nivel 2, con una incidencia acumulada de 64 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 37,3 a una semana. Su evolución, no obstante, ha ido al alza en este inicio de mes.

En este caso, según el texto aprobado por las comunidades, podría valorarse una apertura parcial al 30%, aunque para que esto ocurra, los indicadores complementarios, como el índice de positividad de las pruebas y la situación hospitalaria, deben presentar "una evolución favorable". Este factor podría ser determinante, ya que la provincia turolense ha registrado en la última semana hasta tres días de incrementos. A este respecto, desde el Gobierno aragonés recordaron que la Comunidad "cuenta con el marco legal de referencia de la ley 3/2020", que determina las medidas a adoptar en los distintos niveles del conocido como ‘semáforo covid’. Y aunque por ahora ninguno permite la apertura del ocio nocturno, desde el Departamento de Sira Repollés aclararon que estos "pueden estar sujetos a modulaciones posteriores".

Incidieron, en este punto, en que como ocurre con el resto de restricciones en vigor, "la Consejería analiza diariamente los datos y valorará cualquier modulación en función de la situación epidemiológica" de la Comunidad.

Aragón será, junto a Madrid, Andalucía, País Vasco, Melilla y La Rioja, uno de los territorios que, en teoría, no podrá iniciar aún su desescalada. No obstante, gobiernos como el madrileño ya han anunciado su intención de no cumplir la directriz.

En aquellas regiones que tengan una incidencia por debajo de los 50 casos, bares y discotecas podrán abrir hasta las 2.00 "con opción a ampliar hasta las 3.00". Este matiz no aparecía en el documento original, pero se introdujo, según Darias, a propuesta de varias comunidades autónomas.

Para el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, sería injusto actuar por provincias cuando los confinamientos se están decretando por municipios o zonas básicas de salud. Tampoco entiende que no se les permita retomar ya su actividad siendo que al hacerlo se les va a exigir "las mismas medidas que al resto de la hostelería", con la prohibición de utilizar la pista de baile, restricciones de aforo, consumo sentado en mesas y una relación de los asistentes que quedará a disposición de las autoridades por un periodo de 30 días.

En su opinión, urge una reunión con el Gobierno de Aragón para plantear "una desescalada ordenada" en la Comunidad. "Esperamos un reglamento claro y conciso por parte del Ejecutivo autonómico", dijo. Pese a todo, no confía en que el sector pueda trabajar ya este mes de junio en puntos como Zaragoza capital, donde la incidencia a 14 días sigue por encima de los 178 casos por cada 100.000 habitantes. "Estamos seguros de que nos quieren seguir castigando por haber defendido nuestros derechos", aseguró en relación a las múltiples manifestaciones que han protagonizado los trabajadores del sector en estos más de 400 días de cierre.

Vuelta gradual a la normalidad

Según destacó Darias, el objetivo de esta declaración de actuaciones coordinadas es "ir reactivando gradual y progresivamente" la actividad. "Es muy importante estar en niveles bajos, ya que así podremos incorporar medidas como esta y volver, poco a poco, a la normalidad", dijo.

También instó a aprender "de las lecciones vividas" para evitar nuevas olas de contagios. En Aragón, está por ver, además, qué ocurre con el resto de la hostelería, ya que, tras el acuerdo de Gobierno y comunidades autónomas, estos negocios podrán abrir hasta la 1.00 con bajos niveles de riesgo. Por el momento, solo Teruel opera hasta las 0.00, con limitaciones hasta las 23.00 en Huesca y Zaragoza.

No aclaró la máxima responsable de Sanidad qué ocurrirá con comunidades como Madrid en caso de incumplimiento, aunque sí mencionó precedentes como el del puente de San José. "Y recordarán lo que pasó, que la declaración fue de obligado cumplimiento", manifestó.

Por otra parte, la ministra avanzó que el día 7 se lanzará una prueba piloto del pasaporte covid en España. A partir de ese momento, las comunidades podrán empezar a expedir documentos, aunque por ahora se desconoce si Aragón formará parte de esta experiencia, a la que, según Darias, se unirán "gran parte" de las autonomías.