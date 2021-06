Mapa de las deducciones autonómicas para autónomos en la declaración de la Renta

2

Aragón

- Por gastos de guardería de hijos menores de 3 años. Se deducen el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil, con un máximo de 250 euros por cada hijo inscrito en dichas guarderías o centros. El límite de esta deducción, en el período impositivo en el que el niño cumpla los 3 años de edad, será de 125 euros. Los límites fijados son que el hijo no tenga los 3 años cumplidos y el beneficio no sea superior a 35.000 euros.

- Por adquisición de libros de texto y material escolar: es deducible el 100% de las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto para los descendientes del contribuyente, si los libros han sido editados para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Lo mismo ocurre con el “material escolar” para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La adquisición de equipos informáticos usados en el aprendizaje escolar no tiene la consideración de material escolar a efectos de poder aplicar la deducción, a no ser que el centro de estudios haya optado por que el material curricular sea exclusiva y necesariamente en formato digital.