Los empleos que quedan para este verano en Aragón

A estas alturas del año las empresas aragonesas deberían de empezar a pensar en las contrataciones de la campaña de verano. Sin embargo, la pandemia de covid-19 ha tocado de lleno a los sectores que más empleo crean en esas fechas, como son la hostelería, el comercio y el turismo en general. De ahí que en el sector de la contratación temporal no se hable ni siquiera de "campaña" sino de "goteo" de contratos, pendientes de la evolución de los contagios, confinamientos y la recuperación del consumo.

"En un año normal empezaríamos a finales de este mes con la planificación, pero este, una campaña en sí no está siendo", reconoce Herminia Lombarte, directora regional de Adecco Aragón. En la situación actual, las empresas no se atreven a hacer previsiones y ello hace que no se planifiquen campañas como tal. Las restricciones de aforos y horarios y los confinamientos perimetrales siguen activos y el consumo no termina de animarse, mientras sobrevuela el temor al fin de los expedientes de regulación (ERTE) que han sujetado el empleo.

"Una campaña con una planificación, con un volumen que vaya a suponer un incremento en las contrataciones no la estamos viendo. Más que una campaña es un pequeño goteo de contrataciones", confiesa Lombarte. Sin embargo, la propia incertidumbre hace que la esperanza se mantenga y se deje la puerta abierta a que pueda "dar un giro" la situación.

Ni para rebajas ni por cubrir vacaciones

La incertidumbre que se ha instalado debido a la pandemia ha hecho que la contratación no se haya animado al nivel de otros años ni en las épocas de rebajas ni por la necesidad de cubrir vacaciones, dos motores para la contratación en el comercio y la hostelería, "los grandes sectores que ahora están en recesión", explican desde la ETT.

Quienes se vean en la complicada situación de tener que buscar un empleo en plena crisis, encontrarán menos ofertas y condensadas en el resto de sectores que han ido resistiendo mejor. El que sigue manteniendo un elevado número de contrataciones pese a la pandemia es el vinculado a la agricultura y agroindustria. "Estamos más con la campaña del sector agro, que mueve más contrataciones en esta época del año en Aragón por el tipo de cultivos", indica Lombarte. En el sector de la agroindustria se buscan perfiles diversos como los de operario de producción, envasadores, empaquetadores o paletizadores. En ocasiones, se requiere el dominio de herramientas informáticas, según los últimos informes de empleo de Adecco.

Sigue habiendo ofertas para puestos comerciales. "No un comercial básico, sino con cualificación y ciertas competencias más técnicas", apuntan desde Adecco. Entre sus últimas ofertas de empleo, en el sector del 'contact center' se buscan teleoperadores para trabajar en la venta por teléfono de contratos de luz y gas para una empresa de energía. Se pedía contar con el graduado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), "además de tener experiencia y agilidad en el manejo de herramientas de ofimática", indicaba la oferta.

Los que más demandas tienen actualmente son los perfiles relacionados con la informática y las telecomunicaciones. Se mantienen las ofertas para perfiles del sector sanitario y farmacéutico, que han aumentado su importancia tras el estallido de la crisis sanitaria.

Desde que empezó la pandemia también ha seguido habiendo contratos en la logística y el transporte, "sobre todo, los vinculados a la última milla, que no han parado, junto a toda la parte de 'delivery' y comercio electrónico", señala Lombarte. La división Adecco Logística y Transporte destaca las ofertas para cubrir el perfil de mozo manipulador de almacén para atender la recepción, preparación y expedición de las mercancías compradas a través de Internet. En la distribución en el sector de la alimentación se ofrecen puestos de 'picking' o preparación de pedidos.

Otro de los cambios que ha traído la crisis sanitaria ha sido el aumento de las selecciones de personal a distancia. La mayoría de los candidatos gestionan las ofertas a través de Internet. En la selección se utilizan desde videollamadas a cuestionarios por correo electrónico. En Adecco explican que combinan la parte presencial y 'online'. "Te gusta tener el contacto más personal", confiesa Lombarte. Entre sus herramientas, permiten que el candidato se grabe contestando a unas preguntas y las envíe cuando pueda. "Puedes hacer un proceso 'online' con todas las garantías, pero tienes más matices en una entrevista personal o una prueba situacional", reconoce. Se vuelve poco a poco a hacer incluso dinámicas de grupo, respetando las medidas de prevención de contagios.