Taxistas, gimnasios o cines se podrán acoger al plan de 7.000 millones de ayudas directas

El Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros extraordinario un real decreto muy esperado por miles de autónomos y empresarios que están con el agua al cuello por la crisis del coronavirus. Tras semanas de idas y venidas, finalmente el acuerdo ha sido destinar 7.000 millones de euros en ayudas directas a los empresarios más afectados por la covid dentro de un plan de 11.000 millones que también incluye un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO y un plan de rescate para recapitalización de pymes con Cofides.

Los 7.000 millones se repartirán en ayudas a fondo perdido (no reembolsables) de entre 3.000 y 200.000 euros para autónomos y empresas que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 frente a la facturación de 2019. Y aunque el viernes la vicepresidenta Nadia Calviño aseguró que podrían acogerse al plan los sectores más afectados por la pandemia como el comercio o el turismo, aún no se había detallado exactamente quienes serían las empresas que podrían acceder al plan.

Ha sido este sábado en el texto del Boletín Oficial del Estado (BOE) donde se concretan los sectores que podrán recibir estas ayudas que tendrán que destinarse a pagar gastos fijos como salarios o arrendamientos, deudas con proveedores o entidades (acumuladas desde marzo de 2020), así como al pago de suministros eléctricos.

Entre las 95 actividades que podrán acogerse al plan de ayudas destaca la confección de prendas de vestir, artes gráficas, fabricación de artículos de joyería, fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico, reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial, comercio al por mayor y minorista, taxistas, transporte aéreo de pasajeros, hoteles, camping, restaurantes y puestos de comidas, edición de periódicos, cines, alquiler de automóviles, agencias de viajes, artes escénicas, gimnasios, tintorerías, parques de atracciones o reparación de calzado y artículos de cuero, entre muchas otras.

Pero no están todos los sectores a los que la covid ha mermado sus cuentas, según el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, que aseguró este sábado tras la publicación del real decreto en el BOE que hay "olvidos injustificados" que se han visto "muy afectados por las restricciones y limitaciones de actividad". El presidente de ATA se refiere concretamente a peluquerías y centros de estética, entre otros y asegura que van a "pelear" por su inclusión.

Y aunque celebran los 7.000 millones en ayudas directas del plan, consideran que estos fondos "llegan tarde para muchos que se han quedado en el camino". "Que el 60% del plan se destine a ayudas directas es positivo porque compensará a los autónomos que no se han visto indemnizados por cerrar sus actividades", reconoció Amor, pero insistió en que esta ayuda sirve solo para "sobrevivir". Por ello, pidió que las ayudas se impulsen de forma "ágil y rápida" para que lleguen pronto a los afectados.

Como mínimo hasta mayo

La recepción de estas ayudas directas también supondrá la adopción por parte de los empresarios de ciertas obligaciones. Por ejemplo, la de mantener su actividad hasta, como mínimo, el 30 de junio de 2022, que no repartan dividendos ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y estén al corriente de sus pagos tributarios y de la Seguridad Social. Otros requisitos son que no tengan su domicilio en un paraíso fiscal y no estén en concurso.

Eso sí, estas ayudas tardarán en llegar al menos mes y medio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno se ha "autoimpuesto" el plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden oficial de reparto de los fondos, por lo que ya será cuestión de la rapidez que se den las comunidades autónomas en canalizar esas ayudas. Todo parece indicar que en el mes de mayo las comunidades podrían comenzar a dar estas ayudas.