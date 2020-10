Los nuevos requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital acordados por el Gobierno

Este martes se ha celebrado el acto de presentación del anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que han protagonizado en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras cerrarse a última hora de este lunes el acuerdo entre los socios de la coalición para dar luz verde a la tramitación de las cuentas. Precisamente, ha sido el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos sobre el Ingreso Mínimo Vital el que ha permitido que el Gobierno presente finalmente el anteproyecto de ley. El IMV está destinado a paliar los casos de pobreza extrema en los hogares españoles, y fue aprobado en el Consejo de Ministros de mayo.

Finalmente, se destinarán 3.017 millones al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se ha acordado mejorar el decreto ley que regula esta prestación a través de una serie de enmiendas que agilizan la entrega de esta ayuda y que amplía los beneficiarios. Además, en los Presupuestos se destinarán 200 millones de euros para impulsar la educación de 0 a 3 años y más de 250 millones de euros para becas universitarias.

Mejoras en el Ingreso Mínimo Vital

"Este gobierno no lo hace todo bien. En lo que toca al Ingreso Mínimo Vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Muchas personas vulnerables han quedado fuera y se ha generado un cuello de botella en la administración que está provocando que esta prestación no llegue a todo el que lo necesita", ha admitido Iglesias.

Las modificaciones para solicitar el Ingreso Mínimo Vital y que permitirán agilizar la prestación para que llegue a más beneficiarios son:

La primera enmienda acordada es que se hace permanente, no solo hasta 2021, la posibilidad de solicitar el IMV teniendo en cuenta los ingresos del año en curso para proteger a quienes sufran una pérdida repentina de ingresos, circunstancia a las que "se enfrentan muchas familias, especialmente en el actual contexto", según detalla el texto. En la práctica, supone que estas familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el ingreso mínimo vital. Es decir, podrán pedirlo en cualquier momento del año.

Se reduce de 3 a 2 años el requisito de vida independiente para incluir a más jóvenes, por tanto las personas menores de 30 años tendrán que demostrar su derecho al IMV. Esto va a facilitar que un mayor número de jóvenes puedan acceder a la ayuda, si su situación económica empeora, como por ejemplo, quedarse en paro y no haber logrado cotizar lo suficiente para acceder a una prestación de desempleo.

Se permite que los servicios sociales puedan acreditar algunos requisitos exigidos para incluir a las personas sin hogar en el Ingreso Mínimo Vital. "De este modo -dice el texto- se va a dar respuesta a algunos de los problemas detectados en la tramitación de la prestación".

Se permite que haya más de dos titulares en un mismo domicilio.

Los otros requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital



El IMV establece una “renta garantizada” en todo el territorio nacional para todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo.

Cumplir un año de residencia legal en España.

En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.

Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

Estar inscritas como demandantes de empleo

Más allá de estos requisitos básicos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Cualquier persona con unos ingresos inferiores a la renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital y un patrimonio menor al máximo establecido, podrá ser beneficiaria del IMV. El IMV es igualmente incompatible con el cobro del subsidio por desempleo.

El Ingreso Mínimo Vital, en números

Pueden pedir el IMV aquellos ciudadanos que vivan solos e ingresen menos de 200 euros al mes. En este caso, cobrarían la renta base de esta nueva prestación para un adulto sin cargas familiares, 462 euros.Si son dos los convivientes, hay que acreditar que la renta conjunta de ese hogar está por debajo de los 450 euros mensuales. Si el adulto tiene un menor a su cargo cobrará 700 euros de IVM; si tiene dos, 838, y si tiene 3 o más, 977. Un adulto sin cargas familiares tiene derecho a un ingreso de 462 euros al mes, mientras que si tiene un menor a cargo ascendería a 700 euros, si tiene dos, 838 euros y si tiene 3 o más, 977 euros al mes. Si las familias incluyen dos adultos, la prestación sería de 600 euros sin niños, de 738 con un menor, 877 con dos y 1.015 con tres o más.

¿Qué documentación se debe presentar para solicitar el IMV?

Será necesario presentar los siguientes documentos:

Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.

Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.

Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.

Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.

Cómo solicitar el ingreso mínimo vital

Se puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es). Esta renta funciona con efecto retroactivo al pasado 1 de junio para quienes la soliciten en los tres primeros meses; las posteriores solicitudes darán derecho a la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. Se deben cumplir los requisitos para presentar la documentación requerida y esperar a su aprobación. También se puede solicitar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

