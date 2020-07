El retroceso a la fase 2 llega a Zaragoza con el 20% del comercio cerrado, el 50% de los bares en pérdidas y la industria al 80%

El retroceso a la fase 2, aunque flexibilizada, de Zaragoza y Huesca capital ha añadido incertidumbre a la recuperación de la economía aragonesa, que llevaba tres semanas estrenando la "nueva normalidad" tras el estado de alarma provocado por al pandemia de covid-19. Un primer balance deja a la hostelería y el comercio entre los sectores que menos han conseguido recuperarse en ese tiempo, y los que ahora se verán más afectados por las restricciones de aforo, mientras la industria había logrado alcanzar el 80% de actividad.

"Vemos que la reactivación está viniendo por sectores. Hay sectores que no perdieron actividad como el agroalimentario y el primario, a los que hay que agradecer la labor que hicieron durante el estado de alarma", apunta Ricardo Mur, presidente de la patronal CEOE Aragón. "La parte industrial venía con cargas de trabajo y pedidos y se está comportando bien, pero donde más está costando es en hostelería y en la parte del turismo, sobre todo, en Zaragoza ciudad, porque el turismo rural está funcionando bien", resume.

Ante el aumento de contagios de coronavirus, que ha llevado al Gobierno de Aragón ha retroceder en la desescalada, pide "extremar las medidas de prudencia" porque "no podemos volver a cerrar la economía pero el tema sanitario no está resuelto".

Entre las razones que no han permitido que se vuelva a niveles similares a antes de la crisis, el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita asegura que "hay una situación de miedo muy agudizada. No solo por la que hemos atravesado sino por el momento actual". Un miedo al contagio y a que aumente el desempleo.

"Hace falta serenidad y responsabilidad", pide. "La actitud incívica de parte de la población está provocando que se tomen medidas drásticas". En el balance por sectores apunta que "los que más sufren son las pequeñas empresas y los sectores que viven de la afluencia de clientes, como el sector servicios".

Comercio: Ni las rebajas animan el consumo

Tienda de rebajas. Guillermo Mestre

Los consumidores no se animan a comprar ni con las rebajas, pese a tener las tiendas mucho stock, según explican desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS). "Los establecimientos están abiertos al 80%, otros abrirán más tarde comenzando con la temporada otoño-invierno y otros están liquidando sus stocks para el posterior cierre", explica su presidente, José Antonio Pueyo. La recuperación varía según el sector. La alimentación apenas si ha sufrido descenso de ventas e incluso subió con el confinamiento y el equipamiento del hogar (menaje, electrodomésticos, ferreterías y mobiliario) arrancaron con fuerza después del encierro en casa y llegó a crecer un 20%. Desde Acomza explican que han estado mes y medio "con fuerza" pero "vemos que ya se ha vuelto normalidad" una vez que las familias que han podido gastar han cubierto las carencias que vieron en sus hogares como dormitorios juveniles, sofás y colchones.

Peor suerte han corrido el equipamiento personal, vestido, calzado y complementos donde "más de un 20% de establecimientos no abrirán y los que han abierto ven que sus ventas han descendido en por lo menos un 20% por el poco uso que se ha dado a las prendas de vestir y calzado y por la ausencia de actividades sociales", explica Pueyo. El sector de ocio y cultura ha caído totalmente "en porcentajes que no me atrevería a decir que no fueran superiores al 50%" reconoce Pueyo. "Hasta que no se aclare la situación de seguridad sanitaria pienso que no levantamos cabeza", augura. El retroceso a la fase 2 "incrementa la desconfianza del consumidor, y por tanto las ventas se reducen todavía más", lamenta.

Hostelería: La mitad de los bares en pérdidas y hoteles al 30%

Terrazas en Zaragoza. Oliver Duch

La hostelería ha sido uno de los sectores en los que se está produciendo la recuperación de forma más lenta y a la que la vuelta a la reducción de aforos más afectará, cuando todavía no habían perdido el miedo los clientes a consumir en el interior. Por ello, han considerado "excesivamente restrictivas y gravosas" las nuevas restricciones.

La pérdida de turistas ya está marcando el verano en la capital aragonesa. En restauración, Cepyme calcula que han abierto entre un 75% y un 80%, pero han recuperado un 50% de su actividad, "dependiendo de si tienen terraza".

Desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, su gerente, Luis Femia, eleva las reaperturas al 85%, pero afirma que el 50% están trabajando con pérdidas. "Un 15% todavía es un porcentaje muy alto", considera sobre los que permanecen cerrados. Considera que el centro "va a ser el gran perjudicado", mientras aumenta el consumo en los barrios y el turismo rural.

Solo un 50% de los hoteles de Zaragoza han abierto y están trabajando a un 25% o un 30%, calculan desde la patronal de las pymes. El sector ha perdido uno de los periodos de más ingresos del año, Semana Santa, va a pasar un verano con dificultades y "si se anula la capacidad de generación de riqueza en las fiestas del Pilar va a ser muy complicado que el año no cierre con un nivel de destrucción de negocio y empleo que no nos gustaría", lamenta, ante las dudas sobre qué ocurrirá con la fiesta grande de la capital. La previsión es que, sin rebrotes, se puedan cerrar entre un 15% y un 30% de los negocios.

Industria y construcción: Fábricas al 80% y obras en marcha

Nuevas medidas de seguridad en PSA Guillermo Mestre

La industria figura entre los sectores que más han conseguido recuperar actividad con una media del 80%, según Cepyme Aragón. En sectores ligados a la industria como el transporte, se ha alcanzado entre un 70% y un 80%. "Nos hemos sorprendido gratamente con que la empresa se está recuperando bien. Hay sectores del automóvil que pensábamos que no estaríamos como estamos y están al 85% o 90%", coincide Juan Arcéiz, desde la federación de Industria de UGT Aragón. Reconoce que "faltan trabajadores por salir de los ERTES" que se pidieron por el coronavirus. "Hay empresas que no están al 100% de las plantillas" pero se están consumiendo menos días de paro de los pactados, lo que considera "buena señal".

"La construcción ha sufrido poco porque estaba muy dimensionada", añade tras el fuerte ajuste que había sufrido en la crisis anterior. "La obra que había solo paró los ocho días de permiso retribuido y el resto siguieron produciendo", explica. Habría vuelto al 100% de la actividad que tenía en febrero que, matiza, "no es el 100% del 2008". No conoce ninguna obra que haya parado y no hay ERTES.

Todos coinciden en que la fecha para hacer balance de las posibilidades de recuperación serán los meses de septiembre y octubre a la vuelta del verano. "Las empresas grandes soportan mucho mejor estos vaivenes", afirma Arcéiz, preocupado por las pequeñas de entre 1 y 5 empleados, que fueron las que más cerraron en la crisis de 2008. "En septiembre habrá un duro palo para el empleo", afirma Mayte Mazuelas, desde la asociación de autónomos ATA Aragón, que afirma que el colectivo ya está "nervioso y con mucho miedo" tras el paso atrás del lunes.

"Habrá mucha gente que no podrá salir de los ERTES. Si la economía no se reactiva y el consumo no se normaliza el resultado es lógico", augura López de Hita desde Cepyme Aragón. Por ello, desde CEOE, Mur insiste en la prórroga de los expedientes de regulación temporales hasta diciembre. "Si los ERTES terminan y no se ha conseguido recuperar la actividad en un porcentaje alto va a suponer una aumento del desempleo", asegura. Una prórroga que pide sobre todo para los sectores más afectados.

