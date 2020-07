Más de 870.000 aragoneses retroceden a una fase 2 flexibilizada que reducirá aforos en comercio y hostelería

Alrededor de 870.000 aragoneses retrocederán en las próximas horas a una fase 2 flexibilizada que impondrá mayores restricciones a comercio, hostelería y actividades culturales y prohibirá el ocio nocturno. El Gobierno de Aragón ha tomado esta decisión -que afectará a Zaragoza, la Comarca Central, la ciudad de Huesca y las cuatro comarcas que ya estaban en fase 2- a consecuencia del incremento de casos de coronavirus.

El aumento de positivos, han explicado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha sido “especialmente significativo” en los últimos días, motivo por el que se quiere frenar la transmisión comunitaria y evitar extremos como el confinamiento decretado por la Generalitat en Lérida.

El comercio minorista, piscinas y mercadillos podrán abrir al 75%, mientras que en el interior de bares y restaurantes no podrá superarse el 50% del aforo. Las terrazas podrán estar a tres cuartas partes de su capacidad, pero no habrá servicio en barra. Para las residencias y colonias se mantendrán las normas ya aprobadas, y no habrá limitación a la movilidad, aunque sí se recomienda evitar todos aquellos desplazamientos que no sean imprescindibles.

“En la fase 2 había franjas horarias y limitaciones a la movilidad, pero no en esta fase 2 flexibilizada. También existían limitaciones de aforo en establecimientos comerciales y hosteleros más restrictivos. La mayoría eran de un tercio de la ocupación”, ha recordado la consejera.

Solo en los últimos tres días, Aragón ha notificado 228 positivos. En Zaragoza capital, donde preocupa especialmente el incremento, se ha pasado de unos primeros brotes agrupados en barrios a “ampliarse los espacios” de transmisión, según ha precisado Falo. “Esto quiere decir que la transmisión comunitaria empieza a ser mayor”, ha añadido. También ha precisado que, en el caso de Mercazaragoza, donde se ha detectado un positivo en un trabajador del matadero, se harán entre 60 y 70 PCR.

Los responsables de Sanidad también han confirmado que el uso de mascarilla será obligatorio se respete o no la distancia social de 1,5 metros a partir de las 0.00 bajo sanción de 100 euros. Tendrá que llevarse, por ejemplo, en oficinas, en gimnasios (siempre que no se esté haciendo deporte) y en los desplazamientos que se hagan en el interior de las piscinas.

Pese a la situación vivida este fin de semana, han defendido, que no existe atasco en los laboratorios de PCR, ya sea en el número de pruebas realizadas o en lo relativo a su análisis. Han dicho, en este sentido, que la Comunidad tiene capacidad de hacer 2.000 al día y otros laboratorios a los que podría recurrir.