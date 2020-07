Repollés considera que los brotes de Sádaba y Alacón están "controlados"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha trasladado este jueves que los brotes detectados en Sádaba y en Alacón están "controlados" ya que, según ha dicho, "no existe transmisión comunitaria fuera de estos focos". Respecto a la vuelta a la normalidad de las comarcas aragonesas en fase 2, ha emplazado al fin de semana para tomar una decisión aunque ha asegurado que se analiza de forma diaria la situación epidemiológica.

"Vamos a tener que convivir con el virus todo el verano, en todos los ámbitos", ha señalado Repollés, que ha indicado al mismo tiempo que "los brotes están evolucionando dentro de lo esperable". "Sabemos que hay días que se va a dar un mayor número de casos, pero eso solo es un valor cuantitativo. Cualitativamente los brotes evolucionan bien, no nos preocupan desde el punto de vista sanitario, no hay ninguna situación de bloqueo. Tenemos escasísimos ingresos y ningún fallecimiento". "Lo importante es que los brotes los tengamos controlados y sepamos cómo actuar", ha añadido.

"No puedo dar una fecha exacta. El fin de semana tendremos una idea más clara de la evolución, pero hay que ser muy cautos", ha señalado la consejera, respecto a lo que está ocurriendo en comunidades vecinas, como Cataluña, donde más de 210.000 personas de la comarca del Segriá están confinadas: "Sus brotes no tienen nada que ver con los nuestros, ni por su volumen, ni por su gravedad ni por el estrés al que están sometiendo al sistema sanitario". Las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón "son proporcionadas" y de momento no se han planteado nuevas acciones restrictivas. De la interterritorial que mantengan las comunidades este jueves por la tarde "no va a salir ninguna decisión, son solo informativas". Esta se adoptará por parte del Ejecutivo de Lambán, tras informar al Gobierno central.

"Las medidas de higiene, el uso de mascarillas y el distanciamiento social evitan los contagios", ha destacado, al mismo tiempo que ha señalado: "Probablemente acabaremos en toda España utilizando las mascarillas de forma obligatoria". "No nos lo hemos planteado de forma puntual pero es muy posible que así sea".