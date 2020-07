El sector del transporte aragonés, dividido ante el paro convocado en toda España

Después del estado de alarma, los camiones han vuelto a tomar las carreteras, ya no solo para cubrir los servicios esenciales, poniendo en marcha uno de los termómetros que marcan que la actividad vuelve poco a poco tras la paralización vivida durante los tres meses de confinamiento por la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Los transportistas del sector de la alimentación y productos de primera necesidad no han dejado de circular pese a las dificultades provocadas por la pandemia, incluida la falta de equipos de protección. Y se van incorporando los de sectores como la industria, el que más carga transporta por carretera, pero todavía no al 100%.

En esta "nueva normalidad" el sector ha retomado también sus reivindicaciones de los últimos años. El transporte por carretera ha echado un pulso al Gobierno con la convocatoria de un paro en toda España los próximos 27 y 28 de julio si no se atienden algunas de las peticiones del sector. La convocatoria ha llegado por parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) que reúne a grandes empresas de transporte, incluidas en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Pero se han desmarcado asociaciones como la aragonesa Tradime, formada principalmente por autónomos, y la patronal de logística UNO, de carácter nacional, por considerar que el momento no es el más oportuno debido a la crisis.

En primera línea

"Ningún empresario quiere un paro pero queremos que se considere un sector esencial como ha sido y se nos atienda como tal. Hay sectores peor que el nuestro pero queremos que se nos escuche", explica Carmelo González, el zaragozano que preside el Comité nacional del transporte que convoca el paro.

"Antes éramos esenciales", dice, en referencia a los meses de confinamiento. "No digo que éramos héroes pero hay tanto personal del transporte y la logística que se contagió como en el sector que estaba más en primera línea, los sanitarios. Ahora hemos vuelto a ser el sector sin el que la actividad económica del país no puede prescindir", añade el también presidente de las empresas de transporte zaragozanas agrupadas en Fetraz.

Recuerda que las reivindicaciones no son de ahora. Entre ellas, se oponen a la modificación de masas y alturas para permitir desde el 21 de mayo de 2021 que se pongan en marcha los vehículos de 44 toneladas, cuatro más que ahora, que podrán circular "en teoría solo para el sector de la automoción". Este ha sido el vaso que ha colmado el malestar del sector, afirma. "Pedimos que esa propuesta tenga que ser negociada con el sector y los cargadores".

Otro aspecto que preocupa al colectivo es la ley de pagos. Piden que sea de obligado cumplimiento y que se prohíba la carga y descarga por parte de un conductor, como durante la pandemia. "Esos horarios de cargar o descargar se computan como horas de presencia y disponibilidad", señala.

La situación es complicada para el sector que calcula solo ha recuperado el 70% de su actividad tras el estado de alarma y no cree que alcance el 100% este año. "Hay muchas compañías de transporte que están en quiebra o próximas a la quiebra porque ya venían mal. Desgraciadamente vendrá el verano y las fábricas cerrarán y ojalá no pase otro brote en septiembre y octubre porque sería una catástrofe inasumible para el país" advierte. El daño sería "incalculable" si se produce un nuevo parón ya no solo en España, sino en países europeos donde llegan los camiones españoles como Francia, Alemania o Italia. Sin embargo, reconoce la necesidad de insistir en sus reivindicaciones.

"Esto no termina de arrancar"

José Antonio Moliner, presidente de Tradime. Oliver Duch

Esta es precisamente la razón por la que algunas organizaciones no se han sumado a la protesta. "El transporte tiene motivos para hacer paros hasta el día del juicio final", reconoce José Antonio Moliner, presidente de Tradime, pero no cree que sea el momento adecuado.

"Estamos a un 75% o un 80% de actividad. Esto no termina de arrancar", advierte. No hay cargas suficientes y aumentan los viajes en vacío, que suben los costes. Y ahora llega otro parón con las vacaciones de muchas empresas de sectores como la automoción. La alimentación representa alrededor del 25% y el resto es industria, calcula. "Si ahora que arranca todo paramos otra vez por las vacaciones creo que este año está perdido. Hasta que no haya una vacuna esto no romperá", augura.

Además, no entiende que se opongan algunas de las empresas que convocan el paro a los vehículos de 44 toneladas mientras trabajan con megatrailers. Entre las peticiones del colectivo suma la de adelantar la edad de jubilación y el reconocimiento de enfermedades profesionales. "Yo llevo 37 años en el camión. Tengo 58 años y no quiero ni imaginarme a los 62 al volante", confiesa. "La profesión es muy bonita pero hay que hacerla atractiva" y a ello cree que puede contribuir la jubilación anticipada. "Quién se va a meter aquí para vivir en 2 metros cuadrados por 1.600 euros".

"Hemos pasado penurias en la carretera pero no queremos medallas, solo que se reconozca que somos un servicio esencial", afirma José Antonio Moliner, presidente de Tradime, la asociación que agrupa a pequeños transportistas en Aragón. Los que han seguido trabajando durante el confinamiento han tenido que pasar las semanas más duras "sin servicios ni comida" y con la falta de mascarillas y protecciones. Pero en ellas se les reconoció su labor para abastecer supermercados y empresas esenciales. Ahora ya no tienen esa sensación. "Estamos volviendo a lo mismo de siempre. El camión nos estorba en la carretera cuando vamos de vacaciones y no nos damos cuenta de que nos está llevando la cerveza para tomarla en la playa. Si somos el sector esencial lo somos siempre y no tenemos esa sensación", pide.

El otro caballo de batalla es la lucha contra la competencia desleal. "Si en unas situaciones normales nos afectaba mucho, porque nos hace bajar mucho precio, ahora que están las empresas con ERTES y al 75%, más", reconoce. Luchan también contra las llamadas "empresas buzón" domiciliadas fuera y las falsas cooperativas cuyos socios no tienen el título de transportista. "Es esencial que todos juguemos con las mismas reglas".

"Falta la industria"

"El sector de la cadena de suministro necesita colaboración por parte del Gobierno. Nos lo hemos ganado a pulso, pero creemos que después de la situación que hemos padecido el mecanismo no es un paro", añade Francisco Aranda, presidente de la asociación de empresas logísticas UNO.

Aunque no apoya la protesta, tiene también su lista de reivindicaciones en la que figura "que los ERTE se prorroguen hasta final del año porque la reactivación de la economía no se está produciendo al ritmo que esperábamos; un mayor aplazamiento en el pago de los impuestos y que se agilicen las líneas de liquidez a las empresas porque está en vilo la viabilidad de muchas empresas".

"Falta la industria", señala, como una de las razones de que aún no se haya vuelto a trabajar a pleno rendimiento. La logística "somos una palanca de colaboración de la industria, que no está tirando todo lo que debiera. Hay sectores como el textil que tampoco terminan de tirar. Necesitan un tiempo", señala.

Decreto de ayudas

El Gobierno aprobó la semana pasada un Real Decreto con medidas destinadas a la recuperación del sector del transporte tras la crisis sanitaria de la covid-19, que no ha sido suficiente para desconvocar la huelga, aunque sigue el calendario de reuniones. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destacó el papel fundamental que han jugado los transportistas para mantener el suministro y reconoció que ahora le toca al Gobierno mantener el compromiso con el sector.

El decreto incluye medidas para mejorar la protección de los trabajadores, normas para proporcionar liquidez a las empresas de transporte y, por último, la reducción de las cargas administrativas. Se ha aprobado el aplazamiento de los pagos de préstamos, leasing o renting para que las empresas y autónomos con una facturación inferior al 40% durante el estado de alarma puedan continuar con la adquisición de vehículos. El objetivo es "o bien ampliar el plazo de los préstamos o bien redistribuir las cuotas", ha explicado el CNTC.

Se contempla también la ampliación de un año del periodo de validez de los visados caducados para evitar el colapso y una prórroga de tres meses para las ITV caducadas entre el 21 de junio y el 31 de agosto. A la hora de pasar dicha inspección, se dará prioridad a los a la hora de pasar dicha inspección, se dará prioridad a los transportistas profesionales para que puedan seguir desarrollando su labor.

El colectivo de transportistas se ha incluido entre los que pueden pedir una moratoria hipotecaria de tres meses, que se puede reclamar hasta finales de septiembre y que también afectaría a los inmuebles de las empresas castigadas por la crisis.

El fin de los ERTE será el "momento crítico" para la mediana empresa de transporte. "El mediano no tenía margen comercial por la competencia desleal y es difícil aguantar situación así de largo recorrido", confiesa Moliner. Esto hace que haya empresas que tienen chóferes en ERTE "que saben que no van a necesitar". Y señala el doble efecto de los expedientes temporales. "Por un lado ayudan y por otro asfixian".

La negociación con el Ministerio sigue esta semana para intentar acercar posturas. "Tenemos tiempo hasta el 26 a última hora para llegar a una solución y a eso nos vamos a aplicar. El sector se va a sentar", afirma González.

