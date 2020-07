Aragón pierde 694.000 turistas y más de 1,3 millones de pernoctaciones desde enero

Aragón ha perdido más de 694.000 turistas desde enero. En estos cinco meses, marcados por el confinamiento y el estado de alarma, la Comunidad registró 613.405 viajeros, nada que ver con los 1.307.761 de 2019. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que durante la primera quincena de marzo, la Comunidad sumó 108.542 visitas, una cifra que se desplomó en abril y que sigue sin recuperarse.

En mayo, último mes del que se tienen datos, Zaragoza, Huesca y Teruel recibieron 9.865 turistas frente a los 295.818 de hace un año. La covid-19 ha dinamitado un 2020 que apuntaba a récord. Enero y febrero comenzaron con mejores registros que 2019 –un año ya de por sí bueno–, pese a que el virus ya circulaba por países como China, con 230.646 y 264.352 viajeros, respectivamente. Solo en estos dos meses, la Comunidad había ‘ganado’ 82.292 visitantes.

A estas alturas del año, Aragón sigue lejos de alcanzar el millón de turistas, una marca que en 2019 logró en el mes de abril. Esto ha afectado al número de pernoctaciones. Hasta el momento, los hoteles, cámpines, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural de la Comunidad han contabilizado 1,3 millones, prácticamente la mitad que hace un año.

Loading...

La caída ha lastrado las cuentas de todo tipo de establecimientos, desde hoteles de dos, tres, cuatro y cinco estrellas o a casas rurales del Pirineo, acostumbradas a colgar el cartel de ‘completo’. Las pernoctaciones de enero y febrero, al igual que sucedía con el número de viajeros, hacían presagiar un buen año. Durante el primer mes hubo 488.895 frente a las 372.172 de 2019, mientras que febrero cerró con 573.285 (78.673 más).

Tras una Semana Santa "a cero", los empresarios confían en ‘remontar’ en estos meses de julio, agosto y septiembre y recortar distancias ayudados por el turismo nacional. La recuperación comenzará en el medio rural, aunque también se espera que los congresos aplazados durante la primera mitad del año animen la ocupación en las capitales de cara a la recta final de este 2020.

Pérdidas "millonarias"

El cierre de fronteras ha tenido un lógico efecto en el turismo extranjero. Tanto es así que en mayo se tiene constancia únicamente 699 viajeros, todos alojados en hoteles. Esta tendencia se venía percibiendo desde marzo. Ese mes hubo 17.470, hasta 33.336 menos que en 2019, según el INE.

La previsión es que estos malos datos se mantengan en junio y julio y que este sea un verano sin apenas turismo extranjero más allá de grupos puntuales. Se teme, asimismo, que la creciente presencia de turistas chinos y japoneses tarde meses "o incluso años" en recuperar el nivel previo a la crisis sanitaria, circunstancia que afectará especialmente a los negocios de la plaza del Pilar y el centro de Zaragoza.

Pese a no haber un balance oficial, el sector apunta a pérdidas "millonarias" en las tres provincias. Sobre todo teniendo en cuenta que, tres semanas después de salir del estado de alarma, hay negocios que siguen sin levantar la persiana por falta de demanda e incluso bares y tiendas que ya no retomarán su actividad. Las de suvenirs, otro de los termómetros del turismo nacional e internacional, han experimentado en los últimos meses unas caídas de prácticamente el 100%. "En abril, el desplome fue total. En mayo y junio se situó en torno al 95% y julio va por el mismo camino. No hay venta. En agosto, si no hay rebrotes, esperamos poder trabajar más", resumió Ana Bosqued, de la tienda de suvenirs y regalos ¡Qué majico!

Confirmó, asimismo, que "ya no se ven grupos", y que la mayor parte de los turistas que visitan este tipo de establecimientos son familias de comunidades vecinas que se acercan a Aragón a pasar el día. Los empresarios temen que el gasto se contraiga en lo que queda de 2020, un aspecto que también notarán cafés, bares, restaurantes y hoteles. "El Pilar ya lo damos por perdido. Hasta el próximo mes de marzo va a ser prácticamente un año en blanco", manifestó Bosqued.

Los viajeros nacionales copan más del 90% de las consultas



Los viajeros nacionales copan más del 90% de las consultas registradas por las oficinas de turismo de Zaragoza desde el fin del estado de alarma, centradas en monumentos, información de la ciudad y la Expo 2008, servicios turísticos, cultura... Los datos del Consistorio revelan que entre enero y junio se atendieron 36.010, prácticamente una quinta parte de las 145.986 de 2019. La mayoría procedieron de visitantes de la Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, mientras que entre las consultas internacionales destacan franceses, italianos, mexicanos y venezolanos.

Solo en junio, las consultas cayeron un 88% respecto al año anterior. Esto se debe, principalmente, al cierre de fronteras y a las restricciones de movilidad que imperaron durante prácticamente todo el mes. La situación, según los empresarios del sector consultados, ha mejorado en las últimas semanas, aunque sin alcanzar los niveles de otros veranos. Muchos confían en que atractivos como el Pilar, la Seo o la Aljafería "muevan" el turismo en la capital. No será, en todo caso, el gran año que se esperaba.