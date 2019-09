En Aragón hay al menos 300 tractores activos de más de 40 años... y su venta se quiere prohibir

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) está sometiendo a consulta pública, desde el pasado 30 de agosto y hasta el 19 de septiembre, el nuevo Real Decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola con el objetivo, tal y como especifica, de “minimizar el riesgo de accidente para sus usuarios y el resto de población” y también con la finalidad de que “para que la agricultura sea respetuosa con el medio ambiente es necesario utilizar máquinas que en su diseño y fabricación hayan tenido en cuenta una serie de requisitos mínimos”. Así, con estas intenciones, la futura norma entre otras cuestiones, de ser aprobada tal y como está conformada en este momento, pondrá limitaciones al cambio de titularidad de los tractores de más de 40 años y a la importación de tractores y maquinaria agrícola anteriores, respectivamente, al 30 de junio de 2001 y al 31 de diciembre de 1998.

Según ha explicado la organización agraria Unión de Uniones con esta reedición de la normativa, el MAPA aborda este Real Decreto “desde la perspectiva de que se trata no solo un medio de producción de cuyo buen empleo depende la rentabilidad de las explotaciones, sino que también está poniendo en consideración sus requisitos en cuanto a las exigencias ambientales y de seguridad”. Cuestiones en las que el sector, como ha comentado en otras ocasiones, quiere invertir para renovar su maquinaria y que no solo para que sea más segura y rentable, sino también para que sea más respetuosa con el medio ambiente, pero ante la que se encuentran los agricultores coartados por la falta de recursos, dado que “comprar un tractor resulta muy caro para la mayoría”.

Prueba de ello es que la partida presupuestaria del Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola para el ejercicio 2019, dotado de cinco millones de euros, se consumió en menos de un mes y hay una lista de espera, según datos de Unión de Uniones, de 1,6 millones de euros, lo que escenifica la “necesidad de renovación” y la “necesidad de estas ayudas” para llevarla a cabo. Y a pesar de que el sector pidió la ampliación del presupuesto, el MAPA ya ha asegurado a través de su página web que “actualmente no está prevista una nueva convocatoria de ayudas, ni una ampliación de presupuesto para la actual”.

Mejorar el registro de maquinaria agrícola

Asimismo, con el Real Decreto, anota Unión de Uniones, el MAPA “lo que pretende es, por un lado, revisar las reglas de caracterización de la maquinaria, pero también poner los medios para cuantificar adecuadamente los censos de maquinaria, dado que el ministerio considera que están sobredimensionados, lo que puede llevar a errores de diagnóstico a la hora de estudiar medidas”. De hecho, en la actualidad no se tiene constancia real de cuántos tractores hay en activo, ya que en muchos no se dan de baja, y solo se conocen datos asociados al mercado de usados, como los estimados por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat) que estima que hay, en Aragón, al menos 300 tractores activos con más de 40 años. Un dato que aumenta hasta los 4.750 en el conjunto de España. La mayoría de estos tractores no cuentan con estructuras antivuelco, puesto que su instalación no fue obligatoria hasta 1978.

Teniendo en cuenta estas carencias, la normativa prohibirá a los que tengan una antigüedad de 40 años o más y que no dispongan de estructura de protección homologada pasar a otra actividad, cambiar de titularidad (salvo por herencia), darse de baja temporalmente (incluida la entrega a una empresa comercializadora), o entrar en otras operaciones que puedan determinar las comunidades autónomas. Asimismo, el Real Decreto pretende que sea obligatoria la instalación de bastidor o cabina homologada en todos los tractores, y no solo los que pesen más de 600 kilos, como hasta ahora.

El futuro Real Decreto también limita las importaciones, tanto por cuestiones de seguridad como por razones ambientales. Respecto a la primera, no podrán inscribirse en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) aquellos tractores agrícolas usados procedentes de otros Estados miembros si no tienen estructura de protección homologada. Debido a la segunda razón, no podrán registrarse aquellos tractores usados procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea anteriores al 20 de junio de 2001, porque, según detallan desde la Unión de Uniones “no disponen de fase de emisiones asignada según la normativa comunitaria”. Así como tampoco cabría la inscripción en el ROMA de máquinas automotrices usadas procedentes de otros países de la UE, anteriores al 31 de diciembre de 1998.

