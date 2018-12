Una gran tractorada recorre Zaragoza en protesta por los precios del gasóleo

Pocos minutos después de las 10 de la mañana de hoy, rompiendo las previsiones más optimistas, más de 300 tractores comenzaban a rodar desde Valdespartera para mostrar su rechazo por una desorbitada subida de los costes de producción que está poniendo asfixiando la rentabilidad de sus explotaciones. Dos horas más tarde, llegaban al paseo de la Independencia , donde unas 300 agricultores y ganaderos, protagonizaban una concentración con la que daban la bienvenida a una protesta, que ha continuado hasta Parque Goya, en la que el gasóleo ha sido el protagonista, pero no la única reivindicación.

'Por un campo vivo y con futuro' ha sido el lema de esta movilización, que nació en las redes sociales pero que han impulsado (y organizado) tres de las cuatro organizaciones agrarias aragonesas (Araga, UPA, UAGA). Y aunque los precios de los carburantes ha sido la espita que ha puesto en marcha la protesta, los agricultores han reclamado además una Política Agraria Común que ponga el foco en la agricultura familiar y en los jóvenes que se incorporan al sector.

'Si el campo se para, la ciudad no come', han advertido algunas de las pancartas que lucían diversos tractores, en los que se recordaba además que del futuro del sector agrario depende buena parte del bienestar de las ciudad. "Estamos muy satisfechos", ha señalado José Manuel Penella, secretario general de UAGA, que ha insistido en que en un primer momento se esperaba que se tratara de una presencia simbólica de tractores, pero "los jóvenes en especial y todo el sector en particular tendían ganas de salir a la calle y demostrar que el campo está vivo, pero exige futuro".

Casi con las mismas palabras se ha manifestado el presidente de Araga, Jorge Valero, que ha destacado "la ilusión" con la que todos los participantes en la protesta han trabajado para que la movilización haya sido "todo un éxito". Y ha advertido que las autoridades aragonesas también tienen que tomar notar "de que el campo está saliendo del letargo" y está dispuesto a volver a salir a la calle "porque esta harto de presupuestos indignos y promesas incumplidas".

También ha hablado de "rotundo éxito" el secretario general de UPA, José Manuel Roche, que ha querido dejar claro que aunque esta protesta nació en las redes sociales a nivel nacional "solo se ha conseguido realizar en Aragón porque las organizaciones agrarias se han puesto al frente y han demostrado que el sector está unido". Roche ha reconocido que no se entiende la actitud de Asaja, que se ha desvinculado de la movilización, pero ha lanzado una invitación a la organización agraria para unirse a posibles movilizaciones "porque se consigue más todos juntos que cada uno por su lado".

Con esta protesta, el sector exige un IVA superreducido al 4% (actualmente pagan el 21%), rebajas fiscales en los carburantes, pero también en otros insumos como los plásticos o los fertilizantes. Reivindican ademas unos precios "justos" y controlados en la cadena alimentaria y una PAC que defienda "el modelo social y profesional de la agricultura", así como una mejora y permanencia del plan renove.

El ambiente reivindicativo late en la manifestación. Las consignas "Por un campo vivo, con futuro", "si se muere el campo no come la ciudad" o "si el campo tose la ciudad se constipa" son algunas de las más repetidas. Los vehículos agrarios, de todo tipo, tamaño y forma, son pilotados por agricultores que visten llamativos 'chalecos amarillos' que brillan en la niebla de este miércoles.

El recorrido exacto de la manifestación es el siguiente: recinto ferial de Valdespartera, avda. Casablanca, Mago de Oz, La Diligencia, Un Americano en París, La Ventana Indiscreta, paseo de los Olvidados, Todo sobre mi Madre, Belle Époque, avda. Gómez Laguna, Vía Ibérica, paseo de Isabel La Católica, paseo de Fernando el Católico, Gran Vía, paseo de la Independencia, plaza de España, Coso Bajo, paseo de Echegaray y Caballero, puente de Santiago, avenida Pirineos, avenida José Atarés, María Zambrano, Luciano Gracia y Ronda de Boltaña.

