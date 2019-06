'Aragón habla inglés' tendrá una tercera edición en 2020

En 2019 está prevista una tercera edición del programa 'Aragón habla inglés'. Se licitará pronto el concurso para ver qué academia lo imparte y, de esta forma, poder darle difusión y seleccionar a los participantes antes de que acabe el año. Así lo ha adelantado la directora del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Ana Vázquez, al constatar la buena respuesta a esta iniciativa para favorecer una mayor inserción de personas desempleadas, que encara ya su tercera edición.

Dos son los aspectos que ha mejorado sustancialmente, indica la responsable del Inaem: "El número de personas que han obtenido la acreditación de su nivel de inglés por Cambridge y también el porcentaje de alumnos que lo consiguen en relación al total, que pasa de un 65% en la edición de 2016 a casi un 83% en la del pasado año". Asimismo, añade Vázquez, se reduce significativamente la cifra de bajas registradas que han pasado del 34,3% de la primera edición al 24,5% en 2018 siendo los principales motivos de abandono no poder seguir el ritmo de las clases: "Una parte importante de ellos tras ser contratados y otros por incompatibilidad con otro tipo de estudios", indica.

Más de 5.000 alumnos optaron a recibir este curso tanto en la primera edición como en la segunda, pero solo algo más de un millar consiguieron pasar la selección en ambas ocasiones. Y es que, como indicaron fuentes del Inaem, el presupuesto para este programa gratuito de certificación y aprendizaje de inglés es limitado. El primer año fue de 575.839 euros y lo impartió la UTE ESIC-Avanzo y el segundo fue de 620.740 euros y se adjudicó al Grupo Piquer. Un total de 550 aragoneses el primer año y 718 obtuvieron la acreditación Cambridge, la mayoría en los niveles B1, B2 y C1.

En la clausura de la anterior edición de 'Aragón habla inglés', José Antonio Méndez, técnico de gestión de empleo del Inaem, ya subrayó la necesidad de continuar este programa porque "el inglés es el idioma que más posibilidades de inserción da y además, algunos estudios nacionales evidencian que los aragoneses estamos un poco por debajo de la media en conocimiento de idiomas extranjeros". Asimismo, está demostrado que "acreditar el nivel idiomático aumenta las posibilidades de inserción". Algo en lo que coincide Miguel Ángel Heredia, director del Grupo Piquer, que destacó el "balance muy positivo no solo por el resultado, el 82% de los alumnos obtiene la certificación, sino también porque un 5% obtiene un nivel superior al que se presenta".

"Las competencias lingüísticas son cruciales", destaca, por su parte, la directora gerente del Inaem, ya que "no solo incrementan exponencialmente las posibilidades de inserción profesional sino que constituyen una condición previa necesaria para la movilidad laboral". Por tanto, añade, "el conocimiento de idiomas se ha convertido en un requisito indispensable en las empresas para seleccionar a sus candidatos no únicamente para un puesto de trabajo con grandes responsabilidades o para trabajar en una multinacional". De ahí, recalca, que "desde el INAEM hayamos apostado decididamente por el programa “Aragón Habla Inglés”, pionero en España, y que permite a los trabajadores no sólo afianzar los conocimientos de la lengua inglesa, que ya poseen, sino que les ayuda a obtener un certificado fiable, que incrementa sustancialmente su empleabilidad y sus posibilidades de inserción en el mercado laboral".