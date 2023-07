La savia nueva del Huesca, siete canteranos

El de más edad, con 22 años, es Rafa Tresaco, los más jovenes, con 19, son Diego Espinosa y Li Changyi, y el que más veranos -cuatro- lleva trabajando con el primer equipo, Manu Rico. Los cuatro junto a Hugo Anglada, Diego Aznar y Rafa Tresaco conforman el grupo de siete canteranos que se encuentran realizando la pretemporada de la SD Huesca en Benasque a las órdenes de Cuco Ziganda. Todos comparten una ilusión, convencer y quedarse entre ‘los mayores’, y todos muestran un compromiso, aportar todo su esfuerzo para ayudar lo máximo posible y sacarle todo el jugo a la experiencia.

Saben que se encuentran ante una gran oportunidad dentro de un club que está incrementando su apuesta por los jóvenes valores y que cuenta con un entrenador al que no le cuesta darles minutos. La temporada pasada empleó en liga a seis jugadores con ficha del filial, una cifra récord para los azulgranas dentro de su andadura en el fútbol profesional. De ellos, siguen ahora tres, Anglada, Aznar y Manu Rico. También Kevin Carlos, cuya consideración ha dejado de ser la de canterano. Si se gana un sitio en el Huesca durante este verano será exclusivamente en el primer equipo.

Esa etiqueta de chico que sube del filial también se le empieza a despegar Manu Rico. En su cuarta pretemporadas y después de dos cursos seguidos con presencias esporádicas en Segunda División, el centrocampista sabe que los próximos entrenamientos y amistosos van a ser importantes. "Tengo ganas de asentarme y ser parte definitiva de la plantilla", afirma alguien que sigue teniendo "la misma ilusión que el chaval que empezó con 17 años". El pasado ejercicio lo califica de "complicado". "Estuve a caballo entre el primer equipo y el filial, tuve buenos momentos, pero no me acababa de adaptar ni en un sitio ni en otro", confiesa. Ahora no esconde que "el club sabe que quiero tener minutos y si aquí no es posible, quizá se contemple la opción de salir para volver". "Tengo contrato y estoy feliz", recalca.

Algo similar ocurre con Anglada en su tercera vez. El central de Almudévar jugó como titular en las tres primeras jornadas de la temporada pasada, pero después ya solo apareció en la Copa. "Empecé muy bien e incluso fui a la selección, bajé al filial, donde me veía importante, pero en la recta final todos nos vinimos abajo y no logramos el ascenso a 2ª RFEF", resume. "Mi objetivo es tener las máximas oportunidades posibles con Ziganda y si me puedo quedar fijo sería un sueño", confiesa. Nota que ha mejorado "en lo táctico y en la toma de decisiones" y sabe que puede seguir creciendo.

Anglada llegó a su primera pretemporada desde el División de Honor Juvenil, un camino que ahora está transitando Diego Espinosa, al que le ha recomendado "que esté tranquilo porque es normal que al principio se sienta cohibido".

El cántabro es un espigado central que fue incorporado hace un año a la Base Aragonesa de Fútbol. "Es un sueño que no esperaba que me llegase tan pronto", comenta sobre lo que le supone estar en la punta de la pirámide del Huesca, "un premio que tampoco me lo creo mucho". Se describe como "bueno en el juego aéreo y tranquilo con el balón". Sabe que debe "coger el ritmo del primer equipo" y, aunque su sitio será el filial, "si falta alguien y tengo que subir lo haré lo mejor posible".

Curiosamente, también es la primera vez para Rafa Tresaco. El delantero de Sabiñánigo se formó en la cantera del Real Zaragoza, en juveniles pasó al Racing, con el que llegó a debutar en Segunda División, y después vistió los colores del Marbella, en Segunda B, y el Algeciras, en la entonces nueva 1ª RFEF. Desde ahí firmó por el Huesca B la campaña pasada, en la que entró en dos convocatorias de Ziganda. "Estar con el equipo de mi provincia es una ilusión tremenda", dice deseando tener "algún minuto". De momento está actuando como extremo izquierdo algo que no le desagrada. Con el Huesca B marcó siete tantos y repartió trece asistencias.

Muchas de ellas las aprovechó Diego Aznar, máximo goleador nacional de la temporada empatado a 23 con Dago, del Marbella. Para lograr esa cifra el ariete zaragozano se había preparado "muy bien" tras un ejercicio anterior nada positivo en Osasuna, desde donde se le fichó. Ahora quiere hacer lo mismo adaptándose "a un ritmo mayor". En Segunda, participó en dos partidos en el tramo final. Su intención es "ganarme un puesto". Comparte habitación con Kevin Carlos, quien le ha recomendado "ser yo mismo".

El sevillano David García está en Benasque por segunda vez, "un placer". "Ya conozco a la plantilla y no me veo tan novato como antes", comenta el medio. El año pasado se le quedó la espinita de no debutar, algo que quiere subsanar "devolviendo la confianza que el cuerpo técnico tiene en mí".

El canterano más exótico es Li Changyi, guardameta que vino a España desde China en 2019 aterrizando en Huesca de la mano de la EF Huesca. De ahí pasó al San Fernando de 1ª RFEF y ahora ha vuelto a la capital oscense para integrarse en el filial azulgrana recomendado por el preparador de porteros Adrián Mallén. "Se que estoy ante una gran oportunidad porque puedo entrenar con Juan Pérez y Álvaro, porteros de Primera División". "Me han acogido muy bien y me están ayudando mucho", afirma.