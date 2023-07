Marc Mateu, aún más líder en el Huesca

Queda Jorge Pulido, pe ro ya no están Andrés, Juan Carlos y Timor, los que también fueron capitanes la temporada pasada en la SD Huesca. Toca en el vestuario votar quiénes deberán asumir ahora ese papel y entre los principales candidatos emerge una figura, la de Marc Mateu. “Más o menos se me consideraba respetado igual que los que se han ido. No es tomar su testigo, es seguir haciendo lo mismo que antes, que creo que he ayudado bastante a todos”, afirmó este domingo en la concentración de Benasque al ser cuestionado sobre la aún mayor ascendencia que va a tener que asumir en el grupo en la que será su tercera temporada como azulgrana.

Por el momento, en los primeros compases de la pretemporada, las sensaciones del extremo izquierdo, hombre más que importante en las acciones a balón parado, son “parecidas a las del año pasado, estamos acumulando carga y empezando con aspectos tácticos”. Al respecto considera positivo que haya continuidad tanto en el bloque de jugadores como dentro del cuerpo técnico porque “ya nos conocemos, sabemos cómo funciona el míster y cómo funcionamos nosotros y eso es un tiempo que te ahorras”.

El objetivo que marca es “mantener el nivel defensivo del año pasado, que nos dio para salvar la categoría”. “En Segunda es muy importante defender bien”, apostilla. A esa fortaleza es consciente de que sería buen añadir otros puntos fuertes como “una mejora con el balón”. “Si lo logramos, a saber dónde podemos llegar”, se muestra esperanzado. También sabe que crecer en ataque es “un reto para todos”.

A sus 33 años es en estos momentos el jugador de más edad en el equipo. “Los que pasamos de los treinta no somos muy veteranos y creo que la mezcla puede ser buena si los jóvenes como se está viendo tienen ganas de trabajar, de aprender y de hacerlo bien”, afirma. Además, recuerda que esos futbolistas con menos velas en la tarta “ya han jugado en su gran mayoría en Segunda y conocen cómo es la categoría”. De los nuevos destaca que “son buena gente”. “A Loureiro ya lo conocía de habernos enfrentado y Blasco me había hablado bien de Kortajarena”, indica.

La noticia del día este domingo en la SD Huesca fue la renovación de Jorge Pulido. “Es un ejemplo para los jóvenes y los mayores, una persona que te da todo dentro y fuera del campo, que te echa una mano en lo que sea y que está para ti las 24 horas”, alabó al capitán. “Es un activo del club que ojalá dure mucho”, añadió.

Además de como extremo, Ziganda lo está probando también como carrilero, función en la que actuó en su primer curso en el Huesca de forma asidua, pero en la que se había desempeñado menos desde la llegada del técnico navarro. “Me adapto a lo que necesite, más arriba, más atrás, por dentro, por fuera, me da igual”, dejó clara su total disponibilidad.

En la nueva campaña tratará de mejorar la anterior. “Fue un poco irregular, empecé bien, con la confianza del míster hasta que llegaron varias lesiones encadenadas, tras eso es difícil coger el ritmo de antes”, analizó. Jugó 31 partidos, 23 como titular, 17 de ellos en la primera vuelta. Después llegaron los problemas en los soleos, algo que recuerda ya le pasó en su etapa en el Numancia, y entre la jornada 18 y la 28 solo pudo vestirse de corto una vez. Ya en el tramo final recuperó su sitio en el once.