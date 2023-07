Jorge Pulido seguirá siendo el capitán del Huesca hasta 2026

Los caminos de Jorge Pulido y la SD Huesca van a seguir siendo uno. El club azulgrana anunció este domingo la renovación del central de 32 años hasta 2026. Es decir, lleva seis temporadas vistiendo de azulgrana que podrían llegar a ser nueve, una cifra al alcance de muy pocos en la entidad y complicada de conseguir en el fútbol actual en el que la movilidad de los futbolistas es una constante.

Pulido ya había logrado una extensión de su contrato en el transcurso de curso pasado al cumplir el objetivo de número de partidos disputados que tenía marcado desde su anterior renovación en el verano de 2021 y siempre había mostrado su predisposición a continuar en El Alcoraz mucho más allá de entonces. También en la entidad se entendía que seguir contando con la presencia del capitán, cuya ascendencia dentro del vestuario y en la grada es más que importante, resultaba clave. No en vano, se puede decir que es su rostro más reconocible. "La renovación ha sido un proceso sencillo. Me siento muy a gusto en Huesca, y siempre me he identificado con los valores de este club. La predisposición ha sido total y ojalá pudiera acabar mi carrera aquí", confirma el central.

El de Castillo de Bayuela (Toledo) llegó al Huesca en 2017 tras haber pasado por la cantera del Atlético de Madrid, en cuyo primer equipo llegó a debutar, el Rayo Vallecano, el filial del Real Madrid, el Albacete y el Sint Truiden belga. Como azulgrana puede presumir de haber vivido y sido protagonista en los dos ascensos a Primera División.

Desde su debut el 19 de agosto de 2017 en una derrota por 0-1 con el Numancia, acumula 208 partidos disputados, 201 como titular. De entre aquellos que han militado en Segunda B, Segunda o Primera solo tres han jugado más. A David Ferreiro, con 217, y Roberto García, con 220, es previsible que los adelante en el próximo curso, mientras que en la cúspide queda Juanjo Camacho, con 416. Con él, que fue azulgrana en doce ejercicios, coincidió en el vestuario en sus dos primeras campañas. Si el foco se amplia a toda la historia del club desde su fundación en 1960, se puede decir que está cerca de entrar en el top 10.

En el último ejercicio, después de que en el anterior hubiese obtenido sus números más pobres en cuanto a participación lastrado por los problemas físicos, se mantuvo sobre el césped en 37 jornadas, en las que entró de inicio en 36. Solo en los dos ascensos había jugado tanto. Sumó 3.091 minutos, el tercero que más tras los laterales Ratiu y Florian Miguel.

La importancia de Pulido a la hora de amalgamar el grupo y de introducir a los nuevos en lo que significa el Huesca todavía ha cobrado este verano más importancia con la salida de otros pesos pesados como Andrés, Juan Carlos Real y David Timor. Al respecto, considera que tanto él como otros de sus compañeros deben de dar un paso adelante. El pasado viernes ya afirmó que su intención era la de “seguir aportando dentro y fuera del campo”.