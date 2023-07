Li Changyi se suma a los canteranos que harán la pretemporada con el Huesca

Finalmente serán siete los jugadores con ficha del filial que harán la pretemporada con el primer equipo de la SD Huesca. A los defensas Anglada y Espinosa, a los medios Manu Rico y David García y los delanteros Tresaco y Diego Aznar se suma el guardameta Li Changyi refuerzo llegado al Huesca B que en verano estará a las órdenes de Cuco Ziganda.

De 19 años, ha sido internacional con China sub 19, sub 16, sub 15 y sub 14. Procede del San Fernando de Primera RFEF, donde no llegó a debutar en liga, aunque sí que estuvo convocado en trece ocasiones la temporada pasada. Antes, su carrera en España había estado muy ligada a Aragón e incluso a Huesca.

No en vano, a Europa llegó en 2019 de la mano de la Escuela de Fútbol Huesca después de haber sido campeón de la Copa de Beijing en 2016 y de haber sido premiado como mejor portero de la Superliga juvenil de China. Después, aún en edad juvenil, formó parte del Brea de Segunda RFEF.

El filial del Huesca va a sufrir una remodelación de cara a la próxima temporada, de nuevo en Tercera RFEF. Antes de la llegada de Li Changyi se había hecho oficial la cesión del lateral Ángel Pérez al Utebo de Segunda RFEF.

El primer entrenamiento de Changyi como azulgrana, al igual que el del resto del primer equipo, será el jueves a las 10.00 en la Base Aragonesa de Fútbol. Se quiere que los canteranos sean uno más y que sean capaces de ganarse un hueco. Ya en el último curso Pablo Tomeo, ahora en el Mirandés. Anglada, Manu Rico, Aznar y Kevin Carlos tuvieron minutos.