El Oviedo no dejará salir gratis a Obeng, objetivo de la SD Huesca

Samuel Obeng muestra querencia por volver a ponerse a las órdenes de Cuco Ziganda y la SD Huesca lo tiene en su punto de mira como opción de refuerzo en el actual mercado de invierno. Sin embargo, el Oviedo no está dispuesto a desprenderse con facilidad del atacante y ni mucho menos lo hará sin una contraprestación económica. Este jueves, en la presentación del extremo Raúl Moro, el director deportivo de los asturianos, Roberto Suárez, expuso que "si nosotros vamos a por un jugador tenemos que pagar, así que si viene alguien a por él, con el que contamos tanto el club como el míster, tendrá que ponerse de acuerdo con el Oviedo".

A pesar de que el ghanés habría manifestado dudas acerca de su continuidad, los asturianos, a la espera de concretar la llegada de Manu Vallejo, quieren mostrar una posición de fuerza. "Nos ha mostrado la inquietud de saber si va a tener o no continuidad, y la está teniendo. El míster se lo ha demostrado y dicha inquietud está disipada", aseguró Suárez.

Al respecto, Obeng ha sido titular en las dos últimas jornadas si bien también es cierto que para el empate a uno del domingo en Huesca Borja Bastón estaba sancionado y que Sergi Enrich, otro de los delanteros carbayones, llegó justo de físico tras una semana en la que no pudo entrenar con normalidad. Está siendo una pieza recurrente a lo largo del curso, pero solo ha jugado de inicio en ocho ocasiones y únicamente ha marcado un gol.

De 25 años, tiene contrato hasta 2024. En el Carlos Tartiere lleva desde 2019 -antes había vestido la camiseta de equipos como el Calahorra y el Granollers- y fue la temporada pasada cuando tuvo un rendimiento más sobresaliente con Ziganda como entrenador. Participó en 34 jornadas, en 28 de ellas de inicio, y cantó ocho dianas.

El Huesca no es el único equipo interesado en él. Otros conjuntos de Segunda como el Ibiza y el Burgos también andarían tras sus pasos, lo que no hace perder la calma en El Alcoraz. El miércoles, el director deportivo azulgrana, Martín González, comentó que no se va "a fichar por fichar". "Si no hacemos algo no pasará nada, hay plantilla para competir", afirmó.