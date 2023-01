La SD Huesca viaja a Las Palmas dispuesta a “dar un pelotazo”

La SD Huesca visita el sábado a Las Palmas (21.00), el segundo clasificado, un hueso duro al que de todos modos se logró abatir en la primera vuelta gracias a un 1-0 enclavado en lo que fue el momento álgido de la temporada. Ahora, tras cuatro empates consecutivos, los azulgranas buscarán en Canarias un nuevo triunfo que, en palabras de Cuco Ziganda, sería "un pelotazo". "Ganar supondría reafirmar el trabajo diario que venimos realizando que es similar al de antes aunque los resultados no lleguen", expuso este jueves el técnico, que ve que en los últimos partidos los suyos han estado "a un pasito de perder y a uno aún más pequeño de ganar".

El último ejemplo fue el 1-1 con el Oviedo del domingo en el que no se logró aprovechar el jugar con uno más durante más de media hora. "La expulsión nos generó ansiedad, nos precipitamos, cometimos más errores que antes e incluso fue cuando ellos nos dieron más sustos, la sensación fue rara", analizó. "Nos faltar ser un poco más decisivos que el contrario, no estamos teniendo ese punto de más de la primera vuelta", añadió reconociendo que "los partidos están siendo repetitivos en cuanto a igualdad, desarrollo y comportamiento, si no miras el resultado, el choque con el Oviedo pudo ser mejor que el de otros días que ganamos como el del Leganés".

De Las Palmas, que en ElAlcoraz, en la jornada 13, cayó por primera vez y después lo ha hecho solo en dos ocasiones más, destacó que "ha creado un gran bloque con gente de la casa, que desarrolla el fútbol típico de la escuela canaria, pero con la solidez defensiva que otros años le faltaba". "Juega maravillosamente bien, con el Andorra es el equipo que más te somete", advirtió. "Te obliga a un esfuerzo defensivo muy grande y cuando llega el cansancio, a base de calidad técnica, argumentos ofensivos y recambios, se impone", añadió. No obstante, el Huesca tiene "cosas que decir". "Tenemos que mostrar una gran mentalidad, fuimos capaces de hacer un gran partido en casa y con esa intención vamos", subrayó.

La plantilla está "con buen ánimo" y "con voluntad". Ziganda no quiso desvelar si prepara alguna sorpresa. "Siempre suelo cambiar algo, pero pocas cosas que no se hayan visto hasta ahora se podrían ver", comentó.

Sobre esto, en las tres jornadas que se llevan disputadas desde el parón navideño, el navarro ha apostado por una alineación bastante estable, lo que no quiere decir que ese vaya a ser su equipo tipo en lo que queda por delante. "En la primera vuelta, de la primera a la última jornada hubo una evolución con bastantes cambios, incluso de sistemas. En la segunda, ya veremos, es muy larga y aprovechamos el momento de forma de cada uno, el actual no tiene por qué ser el bloque de marzo", expuso.

La delantera está siendo una de las posiciones menos estables. "No estoy encontrando el delantero que juegue de manera regular, los que tengo son muy diferentes y para cada partido encaja uno u otro", manifestó.

De hecho, traer un ariete es una de las opciones que se manejan en el mercado de invierno. "Si lo que venga mejora al equipo no hay problema y si no viene nadie estoy encantado con lo que tengo", se alineó con la postura del director deportivo Ángel Martín González.

"Llevamos una racha en las que nos cuesta sacar los partidos, pero tampoco perdemos, el equipo no se deja llevar y lo que tenemos que hacer es sumar puntos para llegar al primer objetivo, luego ya veremos", recordó la ruta a seguir esta campaña en la que se quieren lograr los 50 puntos de la salvación lo antes posible.