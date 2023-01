La SD Huesca espera cerrar algún refuerzo y no va a “fichar por fichar”

En la recta final del mercado invernal de fichajes, que se cruzará en la medianoche del martes 31 de enero, la SD Huesca espera cerrar alguna operación más, con los esfuerzos centrados en la delantera y también en el centro del campo, pero no se va a “fichar por fichar”, como ha señalado el director deportivo, Ángel Martín González, durante la presentación de Juan Pérez. “Si no pensamos que de verdad mejoraremos el equipo con ese fichaje, no lo vamos a hacer”, ha señalado el responsable de esta parcela, que considera que hay “una plantilla compensada en todas las líneas.

El contexto, como suele suceder llegadas estas fechas, “no es fácil” pese a que abunden los movimientos entre clubes en busca de opciones de última hora que, en muchos casos, no se esperaban días antes. Se trabaja en medio de “horas horrorosas” y con el temor de que “venga alguien y se lleve a uno de nuestros jugadores”, posibilidad que ahora mismo tampoco se baraja, como tampoco ha habido un jugador que haya comunicado de manera expresa su deseo de salir. “Si no hacemos algo no pasará nada, hay plantilla para competir”, ha insistido Martín González.

Diferente fue la situación de Miguel San Román, que “nos comunicó que quería salir para jugar, que aquí lo veía imposible y tenía la opción de Ponferrada”, lo que aceleró el fichaje de Juan Pérez. Una decisión que “si salía San Román estaba tomada hace tiempo”. El de Almudévar, segundo fichaje invernal tras el del lateral derecho Juanjo Nieto, es “un portero con un plus: es de de aquí, tiene físico, ilusión, cualidades...”.

La SD Huesca dispone de maniobra económica para fichar en lo que queda de mercado, “hablando de costes bajos”, y con la premisa clara de que “si no pensamos que de verdad mejoramos no lo vamos a hacer”. Martín González reconoce que “un delantero nos ayudaría, hay mucho jugador arriba pero nos daría más competitividad. No vamos a hacer por hacer, queremos algo que nos ayude y si no podemos fichar no ficharemos”.

También hay en el aire alguna posibilidad en el centro del campo, demarcación que el director deportivo juzga que “está bien”: “En líneas generales, el equipo está compensado en todas las líneas y no hay una necesidad imperiosa en ninguna posición”. Ha puesto el ejemplo de los extremos, a su juicio “la posición en la que tenemos más calidad. Cinco futbolistas con muy buen nivel. La pena es que nos ha faltado mucho tiempo Joaquín, las dos lesiones seguidas de Marc Mateu, la de Lombardo… todos se pueden sentir titulares en un equipo como el nuestro”.

La dirección deportiva camina de la mano con Cuco Ziganda, a quien le une una relación de años y “se mira en la misma dirección” y con su ayudante, Mossa. No había prisa por inscribir a Juanjo Nieto pese a que ya se entrenaba con la primera plantilla desde comienzos de diciembre a falta de que cogiera el ritmo perdido por su larga lesión de rodilla.

En este momento, Martín González no se aventura a lanzar un porcentaje de posibilidades de fichar. Sí sostiene que se va a intentar; si no, “nos quedaremos como estamos sin ningún problema”. El objetivo sigue siendo el mismo que en verano, “llegar a 50 puntos. A partir de allí veremos dónde estamos. Estamos muy contentos con la plantilla en cuanto al ambiente y la forma en que trabajan. Compiten bien y vamos a seguir de la misma manera. Claro que nos gustaría haber ganado uno de estos cinco partidos, y ojalá no haya que mirar atrás porque sería complicado”.