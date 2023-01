Juan Pérez: “Desde que salí tuve claro que quería volver a la SD Huesca”

Juan Pérez salió de la SD Huesca hace una década y regresa con la ilusión de cumplir un “sueño” que le convierta en el portero del futuro. Ha debido esperar diez años para completar un retorno que se cerró en horas, de manera súbita, para llegar de Osasuna con la carta de libertad y firmar por lo que queda de temporada y tres años más. El de Almudévar se ha hecho mayor en Pamplona y ahora quiere recomenzar al lado de un “referente”, Andrés Fernández, con el que también coincidió en la meta rojilla.

El director deportivo, Ángel Martín González, ha acompañado al portero de 26 años en su presentación y ha agradecido en primer lugar “las facilidades” que dio para incorporarle en este mercado invernal. “Desde que ha llegado es una gozada estar con él. Le conocía de Osasuna, fue fichado por la base el año que salí del club”, ha señalado el responsable de la parcela deportiva de la SD Huesca, que ya había tratado de ficharle el verano pasado. La opción se reactivó cuando Miguel San Román pidió salir a la Ponferradina ante la falta de minutos.

Una operación “repentina”, que sorprendió a Juan Pérez concentado con Osasuna entre Sevilla y Alicante para el partido de Copa del Rey de la semana pasada ante el Betis, por lo que tuvo que viajar a Huesca con lo puesto. El altoaragonés ha expresado sus sensaciones y “no podía decir que no”: “Tuve claro desde que salí que me hubiera gustado. Aporto muchísima ilusión, ganas, ambición, cuando se me dé la oportunidad la voy a aprovechar”. Sabe que, de momento, le toca trabajar bajo la sombra gigantesca de Andrés Fernández y que la situación puede cambiar a partir del verano, pues el murciano tiene contrato hasta el 30 de junio y Álvaro Fernández, cedido al Espanyol con opción de compra, está completando buenas actuaciones con los pericos de un tiempo a esta parte.

Con Andrés, “puede ser muy sana la rivalidad. En Osasuna era primer portero cuando fiché y era todo un referente”. El primer reto de Juan Pérez en la SD Huesca es “siempre entrenar y estar a disposición. Si se da la oportunidad de volver aquí, cómo decir que no, consciente de que el nivel de Andrés es enorme”. Aunque prefiere no definirse como guardameta, el de Almudévar considera con sus 191 centímetros que “para Segunda, creo que el golpeo de balón que tengo es bastante importante, doy tranquilidad a la defensa”.

Las ramificaciones entre SD Huesca y Osasuna son abundantes y alcanzan también al meta Sergio Herrera, que defendió la portería azulgrana en la temporada 2016-17 y también ha sido mentor de Juan Pérez: “Me ha enseñado muchísimas cosas, he pasado cinco temporadas con él y aprendes muchísimo. También sale de aquí y tiene una cabeza digna de admirar”. El almudevano ha seguido en la distancia el crecimiento del club y ha puesto el ejemplo de que “el año que salgo el equipo desciende a Segunda B, esto muestra lo que ha cambiado. Sobre todo en infraestructuras y dando un paso adelante para asentarse en el fútbol profesional. Ojalá sea así muchos años”.

Aunque le haya faltado continuidad en la portería de Osasuna, vuelve un Juan Pérez maduro a un estadio que pisó con Osasuna en Primera y frecuentaba de niño para ver los partidos del primer equipo. “Es como un sueño, recuerdo de pequeño ver al Huesca en Segunda B con el portero que también era mi entrenador… Las del pasado sábado fueron sensaciones diferentes a cuando lo veía antes. Me tengo que acostumbrar y estoy con muchísima ilusión”.

El aragonés aterriza en un equipo que acumula cinco jornadas sin ganas, lo que no le inquiera. “No lo veo como una crisis y el vestuario no me lo ha trasladado así. Es difícil que nos ganen y que nos hagan gol, lo que es complicado en esta categoría”. Este sábado, “Las Palmas sería un escenario precioso para ganar” y retomar así el ritmo que, con intermitencias, sí llevó hasta comienzos de diciembre. En estos primeros compases ha percibido a un Cuco Ziganda “cercano al jugador, con las ideas claras. Ahora tengo que captar ese mensaje que nos da y que el vestuario tiene claro para estar a su disposición”.