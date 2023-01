Mateu y Nieto vuelven a ser las únicas ausencias en la SD Huesca

Salvo contratiempo de última hora, Marc Mateu y Juanjo Nieto son por tercera jornada consecutiva los únicos dos jugadores no disponibles de cara al duelo del sábado de la SD Huesca en Las Palmas (21.00). El propio Ziganda los dio por descartados este jueves, medida que para el primero se esperaba debido a que, aunque progresa de su lesión muscular y ya ha comenzado a ejercitarse sobre el césped, todavía no lo hace junto a sus compañeros, pero que no estaba clara para el lateral derecho.

A pesar de que la semana pasada ya fue inscrito en la Liga, finalmente no entró en la citación para recibir al Oviedo. Ahora, tampoco lo hará debido a que el miércoles fue padre y el club le ha dado permiso para faltar a los últimos entrenamientos de la semana. Su inclusión en la convocatoria y, quizá su debut, podría producirse en el siguiente compromiso, el del recibimiento al Mirandés del 4 de febrero, dos meses después de su fichaje. “Está muy bien”, afirmó Ziganda, dando por concluida la puesta a punto que ha estado llevando a cabo para dejar atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que arrastra desde hace prácticamente un año.

Sin ellos dos y, a tenor de que últimamente Ziganda ha variado poco su once de un partido a otro, cabría pensar en que la alineación que presente en el Estadio de Gran Canaria no variará en exceso de la vista en el 1-1 con el Oviedo. En ella, la única novedad fue la de Carrillo por Escriche en la delantera, lo que dio como resultado el mismo equipo titular con el que los oscenses tumbaron en El Alcoraz a los canarios con la única salvedad de Joaquín por Mateu.

De todos modos, sobre la mesa también está la posibilidad de que los azulgranas vuelvan a recurrir al sistema de tres centrales que emplearon en el final de la primera vuelta y con el que ensayaron el miércoles juntos Blasco y los dos Pulido, Jorge y Rubén. Las Palmas es, tras el Andorra, el segundo equipo que más posesión maneja durante los partidos, un 65%. En la ida, aunque no le valió para puntuar, el porcentaje se elevó hasta casi un 85%. El de los azulgranas fue un ejercicio de resistencia que se confía en repetir.

El equipo ha adelantado la hora de inicio del entrenamiento del viernes, el último antes del partido, a las 10.30. Después, se desplazará a Barcelona, desde donde volará a Las Palmas. El viaje de vuelta se producirá el domingo por la tarde.

Caparrós Hernández, el árbitro

El árbitro designado para el partido es el valenciano Caparrós Hernández, que este curso aún no había coincidido con Las Palmas y que dirigió el 0-0 del Huesca-Sporting.