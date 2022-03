Xisco seguirá en el banquillo de la SD Huesca en la visita del Burgos

Llegó a finales de octubre en sustitución de Nacho Ambriz con el objetivo de enderezar un rumbo que ya se estaba desviando, por momentos pareció que había encontrado los vientos propicios, pero lo cierto es que 19 jornadas después se puede decir que tanto la SD Huesca como su entrenador, Xisco Muñoz, atraviesan por su situación más delicada del curso. El 1-0 del domingo en Alcorcón frente a un colista que llevaba una vuelta completa -21 partidos- sin ganar dejó a los azulgranas a once puntos del ‘play off’ a falta de otras tantas jornadas y a ocho del descenso. Más allá del marcador o de la situación en la tabla, lo visto en Santo Domingo, que vino a confirmar la deriva negativa detectada en las últimas semanas, resultaron preocupantes las sensaciones. En el club, que en este ejercicio ha manejado el cuarto mayor límite salarial, 19,7 millones de euros, se entiende que hay que mantener la serenidad para cerrar la temporada de la mejor manera posible. A este respecto, Xisco seguirá en el banquillo local de El Alcoraz en la visita del Burgos el próximo viernes (21.00) en lo que apunta ser todo un examen para él. En un capricho del destino, su desembarco se produjo tras el 3-1 de la primera vuelta con los castellanos.

Desplome cuando se creía en el despegue

El actual mal momento se ha producido justo cuando el ansiado despegue en la tabla parecía que llegaba. Xisco no ha conseguido la racha de victorias consecutivas por la que siempre ha abogado. Cerró la primera vuelta con seis partidos sin perder en los que hubo cuatro empates y dos triunfos dejando el ‘play off’ a cuatro puntos. Sin embargo, abrió el año midiéndose a cuatro conjuntos de la zona alta en una serie de compromisos en los que solo pudo derrotar al Cartagena (0-3) y en los que cayó con el Girona (0-1), la Ponferradina (1-2) y el Eibar (2-1). Se levantó frente alMirandés (4-0), se repuso a un mal inicio en Oviedo (3-3) y se hizo fuerte en casa, uno de sus debes, con el Lugo (1-0). Esa buena línea se comenzó a torcer en Ibiza (2-1), no se enderezó con Las Pamas (0-0) y se confirmó en Alcorcón. Mientras que en sus nueve primeras jornadas -las previas al parón navideño- se sumaron doce puntos con solo una derrota y siete goles a favor y ocho en contra, en las diez siguientes se ha recogido una cosecha de once puntos con tres victorias, una más que antes, dos tablas y cinco derrotas. El bagaje en ellas es de 14 tantos marcados y once recibidos.

Algo nuevo para Xisco

Aunque como jugador vivió situaciones de todo tipo, como entrenador no había afrontado aún una como la actual. Tanto con el Dinamo Tbilisi, con el que ganó dos ligas en Georgia, como con el Watford, con el que logró el ascenso a la Premier League, sus métodos dieron resultado rápido. Antes de llegar a El Alcoraz, en la actual temporada en Inglaterra fue destituido pronto, en la séptima jornada.

Cambios sin efecto en Alcorcón

Para evitar lo que acabó ocurriendo en Santo Domingo, Xisco optó por cambiar el sistema de tres centrales por el que venía apostando durante toda la segunda vuelta. Su propuesta de inicio fue un 4-4-2 en el que Ratiu, Florian Miguel y Joaquín fueron las caras nuevas. Sin embargo, al descanso, viendo que no estaba funcionando, ordenó entrar en el partido a Mosquera, Pablo Martínez y Mateu para recolocar a los suyos en 4-3-3. De nada sirvió. Los azulgranas tuvieron la posesión, 61,7%, pero fue engañosa. Los que crearon peligo y acabaron marcando, con un cabezazo de Borja Valle, en el 71’, fueron los locales. Los visitantes solo tiraron una vez a puerta en todo el partido.

Bloqueo mental

Los rostros y los gestos, ya no solo en Santo Domingo, si no en las últimas jornadas, lo delatan, el equipo da muestras de estar mentalmente ofuscado. "Trabajamos, pero no nos está dando", reiteró Pulido en Alcorcón, donde sufrió según él "uno de los mayores batacazos" de su carrera, el mensaje que ya había expuesto tras el cruce con Las Palmas. Un vestuario que en verano había anunciado sin ambages que iba a pelear por regresar a Primera ha visto como es incapaz de alcanzar tan siquiera la mitad alta de la tabla. Desde la undécima jornada no respiran por encima de la 10ª posición, entonces los azulgranas fueron novenos, y desde la tercera no están entre los seis primeros. Con Xisco, su mejor puesto ha sido el 11º. Cada vez que han tenido la oportunidad de engancharse de veras a la pelea por la promoción, han dado un paso atrás.

Refuerzos en regresión

Para potenciar la plantilla, en el mercado de invierno se incorporaron cinco refuerzos con rendimiento contrastado en la mayoría de los casos y que, a excepción de Lago Junior, han tenido protagonismo y se les ha hecho hueco en el once titular. Sus llegadas tuvieron un primer impacto positivo. Timor y Pablo Martínez se adueñaron de la sala de máquinas, Poveda marcó en dos jornadas consecutivas y Valentín se mostró como el jugador desequilibrante que ya era en el Lugo. Sin embargo, en las últimas semanas su rendimiento ha entrado en la misma línea plana del resto de sus compañeros.

Diseño de la plantilla

A este respecto, el mercado de invierno, aunque amplió las posibilidades de la plantilla, no solucionó todas sus lagunas. En verano, dentro de un periodo de fichajes que no resultó sencillo, se decidió construir un grupo con pocos efectivos, 21, pero sobre el papel polivalentes. Así, ahora mismo, solo hay tres centrales puros y dos laterales específicos. Ante Las Palmas, Pulido forzó para estar disponible tras superar una lesión muscular y acabó tocado al igual que Ignasi Miquel, que tuvo que ser sustituido en Alcorcón a los 27 minutos por el capitán, que completó el partido no sin dificultades. A la falta de efectivos en algunas demarcaciones se suma la gestión de los minutos. Piezas antes importantes como Ferreiro, Mikel Rico y Mosquera han pasado a un segundo plano, mientras que otros como Joaquín salen y entran del once.