Xisco Muñoz: “Soy el máximo responsable de lo que está pasando”

“Soy el máximo responsable de lo que está pasando”. Con esta idea repetida durante la rueda de prensa ha tratado el técnico de la SD Huesca, Xisco Muñoz, de asumir la culpa tras el ‘Alcorconazo’ directo al corazón de la temporada azulgrana (1-0). El balear ha confesado que no esperaba “un partido así” y alude a la recuperación de los valores perdidos como la única manera de reencontrar el rumbo a once jornadas para el final de la temporada y a once puntos del ‘play off’. Ocho por encima del descenso, que es la situación a la que se ha virado por mucho que el equipo se mueva en realidad en tierra de nadie.

“Intento ser positivo pero no esperaba un partido así. No hemos interpretado y la idea y se nos sigue cortando la progresión”, ha señalado para comenzar y antes de entonar el mea culpa. “No somos capaces de dar ese último paso a lo que necesitamos de estabilidad. No sabría decir bien lo que está pasando. Soy el máximo responsable y así me considero”, ha insistido.

Xisco se siente con fuerzas para continuar en el cargo, “no me queda otra. Las situaciones son las que son. Estoy con ganas e ilusión, sabía dónde venía y no me pilla por sorpresa la situación. Parece que vamos a arrancar y no lo hacemos. Soy muy autocrítico y entiendo desde la humildad que hay que seguir trabajando”. Así, todo pasa “por ganar el viernes al Burgos, volver a recuperar el juego y a los futbolistas que han de dar ese paso. Hemos estado muy pobres en los últimos partidos, no hemos llegado”. Pide Xisco “ser realistas, no frustrarse y asumir responsabilidades”.

Pese a que ha tratado de acertar en los cambios y con los revulsivos, se ha marchado del partido consciente de que en las últimas semanas se ha caído el trabajo realizado hasta la fecha. Queda “seguir luchando, voy a intentar cambiar esto porque forma parte de lo que somos los entrenadores. Me han enseñado a luchar en el último momento, creo en el equipo y en mejorar la versión que estamos ofreciendo”.

En el día en que ha recuperado la defensa de cuatro, ha vuelto a reivindicar que “con la de tres habíamos mejorado, pensaba que con los cuatro atrás seríamos mejores que el Alcorcón y ellos nos han superado en todos los duelos. Con los cambios quería tener el balón y hemos padecido errores”. A Xisco le acompaña la nostalgia: “Veníamos siendo sólidos en defensa y atractivos en ataque, me preocupa que no hemos sido que el equipo que se esperaba”. Como antídoto, “valorar, analizar e intentar mejorar. En los últimos diez partidos lo que hay es orgullo y fútbol. Me gustaría ver nuestra identidad en el campo”.