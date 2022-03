Lago Junior, el refuerzo de la SD Huesca que sigue buscando ser protagonista

Fue el primero en incorporarse, su fichaje se anunció incluso antes de que arrancase el mercado de invierno, y llegó cedido desde el Mallorca con opción de compra con la firme intención y el convencimiento de ser una pieza importante en la SD Huesca. Sin embargo, hasta ahora Lago Junior no ha gozado del protagonismo que sí están teniendo los otros cuatro refuerzos inscritos en enero. Mientras que Pablo Martínez, David Timor, Darío Poveda y Gerard Valentín se han asentado dentro del once titular, el atacante costamarfileño se está teniendo que conformar con el rol de revulsivo para las segundas partes.

Suma 162 minutos en seis encuentros en los que solo ha formado de inicio en una ocasión. Pablo Martínez y Timor, situados en el extremo opuesto, acumulan ya 545 y 534, respectivamente. Poveda, 418 y Valentín, 301.

Tras una larga y fructuosa estancia en el Mallorca, con el que vivió un ascenso a Segunda y dos a Primera y en el que ha jugado más de 200 encuentros oficiales, en la primera vuelta de la actual campaña, en la que tuvo problemas físicos, solo saltó al césped en seis ocasiones. A sus 31 años se sentía con capacidad de ofrecer más y ya en noviembre comenzaron las conversaciones con el Huesca y con su entrenador, Xisco Muñoz, con el que había compartido vestuario en el Nàstic cuando el balear aún era futbolista.

Aunque a la disciplina azulgrana se incorporó el 28 de diciembre, su debut no se produjo hasta la visita de la Ponferradina, casi un mes después, debido a que al poco de su llegada se vio forzado a estar un tiempo de baja. Sustituyó a Ferreiro y dispuso de media hora. A continuación, el número de minutos fue disminuyendo. 26 con el Eibar, once con el Mirandés, y cinco con el Oviedo, hasta que en la visita del Lugo disfrutó de su primera titularidad. Fue como carrilero derecho y con la misión de desgastar a los gallegos para dar paso en el tramo final a Valentín, que no se encontraba al 100% físicamente, y a Ratiu.

En Ibiza, a pesar de calentar durante bastante tiempo en la segunda parte, Xisco agotó las opciones de cambio retirando a Florian Miguel para dar entrada a Lombardo, también cedido por el Mallorca, y ya el sábado pasado en el 0-0 con Las Palmas volvió a disponer de media hora.

Desde que se estrenó con el Huesca, Lago Junior ha jugado en varias posiciones, siempre en los flancos y desde el extremo al carrilero, lo que le exige desarrollar labores defensivas que ha desempeñado poco a lo largo de una carrera en la que principalmente ha destacado como atacante.

Xisco es consciente de que todavía no ha podido sacarle todo el jugo al jugador y éste tampoco ha conseguido rendir a su nivel óptimo. Así, resulta no resulta extraño verles conversar en los entrenamientos.

Dentro del sistema de tres centrales que el Huesca viene empleando desde que arrancó 2022, los extremos han perdido peso. La situación del internacional por Costa de Marfil no es única. Ferreiro lleva seis jornadas sin ser titular, a Joaquín le ha adelantado Escriche en las preferencias del entrenador para la derecha y Mateu y Valentín han de actuar como carrileros. Seoane, sobre el papel centrocampista, viene ocupando el flanco izquierdo.