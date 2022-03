Pulido considera la derrota del Huesca en Alcorcón “uno de los batacazos más grandes” de su carrera

Al igual que una semana antes en el 0-0 con Las Palmas, el jugador azulgrana encargado de valorar la derrota con el Alcorcón fue su capitán, Jorge Pulido. El central, visiblemente dolido por el 1-0 ante el colista, calificó el partido como “uno de los batacazos más grandes” su carrera deportiva, lo que da una buena medida de cuál era el estado del vestuario.

“Se ha visto un Alcorcón con hambre que nos ha pasado por encima”, reconoció. “Hay que buscar el porqué, trabajamos bien, pero la realidad es que este año no nos está dando”, reiteró un mensaje que ya había expresado en el anterior encuentro. “Llevamos toda la temporada desaprovechando las oportunidad que nos da la liga”, comentó.

El tropiezo con el colista, que llevaba 21 jornadas sin ganar, deja al Huesca a once puntos del ‘play off’, una meta “muy complicada, la realidad es la que es y no hay que engañar a nadie”, y a ocho del descenso. Es decir, en tierra de nadie cuando quedan once jornadas. “Hay que remar para terminar la temporada lo mejor que se pueda”, reconoció.

Para ello, hizo un llamamiento a la unidad. “En los buenos momentos todos estamos juntos y ahora que estamos en una situación complicada es cuando se tiene que ver la realidad del club, el viernes con el Burgos El Alcoraz debe ser un fortín, es el único camino”, arengó de cara al próximo encuentro. “Tenemos que estar juntos, club, jugadores y afición”, recalcó.

Después de que para estar listo ante Las Palmas acortase los plazos de recuperación de la lesión muscular que arrastraba, Pulido arrancó la semana como duda de cara al duelo con el Alcorcón. Solo en las dos últimas sesiones pudo trabajar con el grupo y por ello en Santo Domingo inició el partido en el banquillo. Sin embargo, los problemas físico de Miquel le forzaron a salir ya antes de la primera media hora de juego. “He saltado al campo sin calentar ni nada, no me he encontrado bien, pero he intentado ayudar al máximo”, expuso.