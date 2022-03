El uno a uno de la derrota de la SD Huesca en Alcorcón (1-0)

Andrés Fernández 1

Con algunas de sus paradas salvó al Huesca de un oprobio mayor. De lo poco rescatable de una tarde negra en Santo Domingo.

Ratiu 0

Regresó al once como lateral derecho en una defensa de cuatro y le faltó mucho de lo que ha mostrado con cuentagotas.

Insua 0

A un nivel desconocido, por malo, con respecto a lo que había ofrecido en la segunda vuelta. Superado en todas las facetas.

Ignasi Miquel 1

Los problemas físicos que sufrió en los primeros minutos le sacaron del partido, y en ese periodo pudo mantener el tipo.

Florian Miguel 0

El francés regresó al lateral zurdo después de que hubiese mejorado como central y su rendimiento bajó muchos enteros.

Gerard Valentín 0

Un par de carreras prometedoras como prólogo de un partido muy plano del catalán, que no tuvo presencia en ataque.

Timor 0

Superado y muy por debajo del nivel que mostró en sus primeros partidos con la camiseta azulgrana. Cambiado en el descanso.

Seoane 1

De lo poco salvable del Huesca en Santo Domingo. Trató de echarse el equipo a las espaldas con fe y sin resultados.

Joaquín 0

Ubicado en la banda izquierda, no tuvo ni la continuidad ni la presencia deseadas y se terminó diluyendo como el resto. Relevado.

Escriche 0

Aun de segundo delantero, en 45 minutos le tocó bajar a buscar la pelota en varias ocasiones y perdió muchas, demasiadas.

Poveda 1

Lo intentó todo y casi siempre con escasa fortuna. Fue referencia cuando se buscó el empate en los últimos minutos, tarde y mal.

Pulido 0

Quizá no habría jugado este partido de no mediar la lesión de Ignasi Miquel, de ahí que no se viera al Pulido fiable de siempre.

Marc Mateu 1

Xisco le relegó al banquillo y tras el descanso tiró de él para intentar dar más profundidad al equipo. Tuvo una clara de gol.

Mosquera 0

El Huesca ha perdido el rumbo en el centro del campo y el papel del gallego no consiguió equilibrar una línea que hace aguas.

Pablo Martínez 0

Fue otro de los recursos de urgencia perseguidos por Xisco Muñoz para buscar una reacción que no llegó. Muy impreciso.

Gaich 0

Tampoco fue el día para que el delantero argentino se reivindicara. Última bala con escasos resultados al colgarse balones.