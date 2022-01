La SD Huesca, obligada a despejar dudas ante el Cartagena

A siete puntos del ‘play off’ después de la primera jornada de la segunda vuelta. Aunque las matemáticas digan que todavía queda mucho por delante y que todo o prácticamente todo sigue siendo posible, lo cierto es que la SD Huesca se presentará este sábado en su visita al Cartagena (16.00) necesitada de una victoria que despeje dudas y reactive los ánimos tanto en el vestuario como en el entorno después de que el domingo pasado con el tropiezo por 0-1 con el Girona se desaprovechase la primera de las cuatro oportunidades que ofrece enero para reengancharse con fuerza a la pelea por los puestos nobles de la tabla; una sucesión de encuentros que por otro lado de no darse bien también puede complicar excesivamente las cosas. Los catalanes eran precisamente los que marcaban la promoción de ascenso, zona que los blanquinegros, con solo un punto menos, casi tocan con la mano.

El Huesca que viajó ayer a tierras murcianas resulta una incógnita. Dentro de la política que se viene siguiendo desde la semana pasada en muchos conjuntos españoles de no facilitar demasiados datos acerca de la situación de sus plantillas, los oscenses optaron por no desvelar su convocatoria. Xisco Muñoz, positivo por covid, no se desplazó y en Cartagonova lo sustituirá su segundo, Antonio Calle. Al margen del técnico, a lo largo de la semana diversos jugadores han ido ausentándose de los entrenamientos. En el último no participaron Mosquera, Pulido, Mikel Rico, Gaich y Lago Junior. Los cinco estaban pendientes ayer por la mañana de conocer los resultados de unas pruebas que se les habían practicado a primera hora por lo que es probable que al menos alguno de ellos tomase el avión en el que se desplazó la expedición.

De todos modos, la presencia de Lago Junior, la única incorporación en el mercado de invierno hasta la fecha, parece complicada aunque sí que estuviese en condiciones de jugar toda vez que aún no aparece inscrito en la Liga. La baja segura es la de Nwakali, con Nigeria para participar en la Copa de África.

En ese último entrenamiento la buena noticia la dio Escriche, de vuelta. El delantero de Burriana se sumó así a la lista de futbolistas que regresarán tras ser baja ante el Girona junto a Ratiu, Seoane y Joaquín.

El sistema con el que formará el Huesca ante el Efesé, como se conoce popularmente a su próximo rival, también está entre interrogantes. En el 0-1 con los catalanes se empleó una línea de tres centrales que Calle no quiso desvelar si se repetirá; todo lo decidirá Xisco antes del partido. Lo que el cuerpo técnico tiene claro es que es necesario mejorar la definición ofensiva, gran lastre desde que sustituyó a Nacho Ambriz y sus colaboradores. Su mejoría atrás, todavía no se ve reflejada adelante y eso impide la escalada en la tabla.

El último tropiezo puso fin a una racha de seis encuentros sin perder conformada por dos victorias y cuatro tablas. Ahora, la trayectoria ha pasado a ser de tres jornadas sin ganar siendo casi opuesta a la del Cartagena. Los de Luis Carrión, que en su filas cuentan con cuatro exazulgranas, Rubén Castro, que suma doce goles, Okazaki, Gallar y Gastón Silva, se presentan lanzados en la liga. Antes del parón navideño tumbaron al Mirandés (3-0) y en el inicio del año pudieron con el líder a domicilio (0-1). Además, el miércoles en la Copa le pusieron las cosas muy difíciles al Valencia, que solo en el descuento pudo confirmar su pase a la siguiente eliminatoria (1-2).

En la primera vuelta el resultado en El Alcoraz fue de 2-0 y aupó al Huesca a la primera plaza en una temprana segunda jornada. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, lo que no implica que la situación no se pueda revertir. Para ello sería importante que en Cartagonova se ponga la primera piedra de lo que sería una nueva recuperación.

FC Cartagena-SD Huesca

FC Cartagena: Marc Martínez; Julián Delmás, Pedro Alcalá, Pablo Vázquez, Gastón Silva; Bodiger, Sergio Tejera, Álex Gallar, Berto Cayarga; Pablo de Blasis y Rubén Castro.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Insua, Miquel, Miguel; Salvador, Seoane, Juan Carlos; Ferreiro, Mateu y Pitta.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comite Navarro)

Estadio/Hora: Cartagonova/16.00