Andrés: “En los momentos complicados hay que animar y estar unidos”

Si se estableciera un ránking de futbolistas de la SD Huesca, con el rendimiento particular como principal argumento para constituirlo, es probable que el meta Andrés Fernández ocupase las primeras posiciones. El murciano ha sujetado al equipo azulgrana en numerosas situaciones en las que el rival se ha topado con una pared en su búsqueda del gol. El quinto equipo que menos tantos ha recibido encuentra así consuelo a la falta de acierto ante la meta contraria y afronta el siguiente desafío el sábado en Cartagena (16.00, Movistar LaLiga) con un seguro de vida bajo los palos.

Andrés ha atendido a los medios informativos antes del entrenamiento de este jueves para referirse a un partido “complicado, el Cartagena es un equipo muy equilibrado con una buena plantilla. En casa son muy fuertes y habrá que competir muy bien para sacar algo positivo de allí”. Unos parámetros a los que hacer frente a partir de la idea de que los azulgranas “han merecido más en los últimos partidos” y de que “hay que seguir juntos, trabajar progresando en varios aspectos del juego. Intentar sacar los tres puntos”.

El portero es partidario de lanzar mensajes a la afición “en el campo” y entiende que la mejor manera de involucrarla es “que vean que el equipo quiere y va fuerte, que queremos ganar siempre y lo valoran mucho. Soy partidario de animar siempre en los momentos complicados y estar unidos”. La importancia de la cita en Cartagonova es “máxima porque es el siguiente partido”. A domicilio, la SD Huesca de Xisco Muñoz se mantiene invicta con un bagaje de una victoria y tres empates, señal de que “tenemos armas, competimos bien y esos resultados hablan bien del equipo. En casa no lo estamos sacando, pero en todos los encuentros hemos tenido opciones de victoria y hay que seguir así”.

El murciano no se detiene en el análisis de los siete puntos de desventaja respecto a la zona del ‘play off’; prefiere ir al día: “Soy de no pensar en la clasificación. Entiendo que la gente fuera haga cábalas, pero el jugador ha de olvidarse de eso y disfrutar cada día, ir a por cada partido al máximo. Al final de la temporada nos sentaremos y veremos si hemos logrado el objetivo”. El guardameta ha encajado 21 goles en 22 jornadas, con diez porterías a cero, y se encuentra “feliz” dentro de su papel. “Intento ayudar en todo lo posible y seguir compitiendo, que es lo que gusta al futbolista”. Considera que “el equipo está más ordenado, no solo defensivamente, y eso es trabajo de todos. Trabajamos para dar la vuelta a situaciones como la del pasado domingo y seguro que lo vamos a conseguir”.