La SD Huesca se prueba en la casa del líder

Siete victorias consecutivas, invicto en su estadio, el equipo menos goleado y el más goleador, el líder de la clasificación con una ventaja de ocho puntos sobre el segundo y de diez con el tercero. La SD Huesca afronta esta tarde en su visita al Juegos Mediterráneos una prueba de fuego para comprobar ante el Almería de Rubi que la mejora experimentada de forma progresiva en su juego desde la llegada de Xisco Muñoz al banquillo es sólida. Atendiendo a las expectativas con las que ambos iniciaron el curso, el cruce debería ser entre dos candidatos al ascenso, aunque por el momento solo el proyecto del jeque Turki Al-Sheikh, en la que es su tercera campaña dirigiendo el destino de los indálicos, está cumpliendo con ese papel. Los azulgranas, atorados en la zona media de la tabla, pelean por recuperar el terreno perdido en un final de año en el que el desplazamiento a Andalucía abre una serie de compromisos que incluye los duelos ligueros con el Valladolid, el Sporting y el Alcorcón y al menos un cruce de Copa del Rey, el del próximo martes con el Cayón cántabro.

Conscientes de la dificultad de la empresa, los azulgranas volaron ayer a Almería sin renunciar absolutamente a nada, de hecho su técnico. ambicioso, no firma el empate. El Huesca tambié tienen sus argumentos para confiar en salir airoso del envite. Ha sumado cuatro puntos en sus últimos dos encuentros, en el triunfo con el Mirandés (0-1) y empate ante el Ibiza (0-0). Además, como visitante atesora once uno más que como locales, y nadie ha dejado tantas veces su puerta a cero, ocho.

Del Almería preocupa especialmente su capacidad ofensiva, su facilidad para generar peligro incluso cuando el partido parece controlado. Su gran nombre es el de Umar Sadiq, que, a pesar de que acumula cinco jornadas sin marcar, suma siete goles además de seis asistencias, el que más de toda la liga.

De hecho, a lo largo de la semana el Huesca ha ensayado con un sistema de tres centrales que Xisco no quiso confirmar ayer si lo va a poner ya en práctica o en cambio es un as bajo la manga que se guarda para más adelante o para momentos concretos de los partidos. El balear, que por segunda jornada consecutiva tiene a toda la plantilla disponible, viene insistiendo en un esquema y un bloque de jugadores con el que, con todavía cosas por mejorar como el acierto ante la meta contraria, quedó satisfecho ante el Ibiza el pasado domingo. Joaquín, la que fue la principal novedad en el once entonces, al margen de Ratiu, aportó lo que esperaba de él, desparpajo. Se generaron más ocasiones y la defensa fue sólida.

Rubi, que se cruza con el equipo con el que logró el histórico ascenso a Primera División de 2018, tiene que buscar una solución para la sensible baja del pivote portugués Samú Costa. Curro Sánchez, Arnau Puigmal y Portillo son los principales candidatos.

El último tropiezo del Almería fue ante el Eibar (1-0). Después han ido cayendo uno tras otro la Real Sociedad B (3-1), el Mirandés (1-4), el Leganés (1-0), el Sporting (0-1), el Burgos (2-0), el Ibiza (0-1) y el Valladolid (3-1). Rubi, que con el Huesca vivió una racha de solo una derrota en veinte jornadas para después pasar a otra de ocho sin ganar, huye de los excesos de confianza. Si Sadiq es un foco de preocupación visitante, él mencionó el jueves a Ferreiro, Joaquín y Seoane. Si su ataque, con 33 dianas, está muy por encima del resto de la categoría, él destacó del Huesca su incrementada solidez atrás. Ambos púgiles se miran de arriba a abajo y se tratan con respeto. El combate está servido.

UD Almería-SD Huesca

UD Almería: Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Centelles; De la Hoz, Curro Sánchez; Appiah, Portillo, Lazo, y Sadiq.

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Pulido, Ignasi Miquel, Florian Miguel; Mosquera, Cristian Salvador, Seoane, Marc Mateu; Joaquín; y Gaich.

Árbitro: David Gálvez Rascón (Comité Madrileño).

Estadio/hora: Juegos Mediterráneos/ 18.15.